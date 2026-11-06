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柯志恩台語MV上線首日破百萬次觀看 與蔡英文、柯文哲並列

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人昨晚推出全新台語競選主題曲，並同步公布MV，不到24小時突破100萬觀看次數。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長候選人昨晚推出全新台語競選主題曲，並同步公布MV，不到24小時突破100萬觀看次數。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天晚間8時推出全新台語MV「我們都在」，推出後在社群平台爆紅、在許多人轉傳之下，上線不到24小時，觀看次數突破100萬次大關，繼前總統蔡英文、台北市前市長柯文哲之後，成為第三位競選MV達百萬次的政治人物。

「我們都在」是由知名台灣音樂人朱康作詞作曲及演唱，分別在柯志恩臉書粉專、YT及IG上線，今天上午突破30萬次觀看，今天下午5時左右，三者合計突破百萬人次觀看，不久之後，光柯志恩個人粉專觀看數就達到110萬人次。

MV的開場白是柯志恩四年前在台上致詞畫面，她感性承諾「一定會留在高雄」。網友觀看後紛紛留言說「我半個高雄人，聽第一句就聽哭了」、「太好聽了，真的很感動」、「感動人心，祝柯志恩大勝」。

朱康表示，柯志恩看過世界不同風景、有不一樣的國際視野，但她也是老師與母親，內心最掛念的始終是下一代與城市未來，所以這首歌用最在地、最真摯的台語，讓大家認識私底下直率、有話直說且充滿行動力的柯志恩，並傳達她面對困難時，願意挺身而出的堅毅與勇氣。

柯志恩說，百萬觀看數字真得超乎她預期，網路聲量是無比珍貴的鼓勵與肯定，但熱度過後，更重要的是腳踏實地，持續走進地方、傾聽市民的真實需求，實質轉化為爭取高雄基層進步與翻轉的最強大力量。

柯志恩競辦指出，從歷年競選歌曲網路表現觀察，「我們都在」上線首日突破百萬次，觀看數幾乎與蔡英文、柯文哲等歷年代表性競選MV並列，成為第三位晉級百萬觀看數的政治人物。

柯志恩2026高雄市長競選主題曲https://youtu.be/OTm2dvBuqDw?si=ZopEZu6pFeFVkHfp

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