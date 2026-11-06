在沈伯洋「破圈」後今拜會陳健治 蔣萬安：透過陳學聖協助

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨向國民黨籍北市議會前議長陳健治請益，營造「破圈」氣勢，台北市長蔣萬安今臨時安排與陳健治見面。對此，蔣萬安下午受訪指出，這是在陳學聖前立委安排，主動聯繫後趕緊來向陳議長拜會請益。

沈伯洋昨拜會陳健治後，原本競辦昨指蔣萬安12日要拜會陳健治，但今天提早。蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式受訪指出，陳健治議長是他非常尊重的大前輩，有非常豐富的經驗，所以今天特別安排時間，非常榮幸有這樣的機會，主動去拜訪陳議長向他請益，並就很多的市政議題，陳議長給予非常多的指導、建議跟提點，「我非常的感激」。

媒體追問，這是今天臨時約定的時間？蔣萬安說，這是在陳學聖安排、競辦主動聯繫，透過陳委員協助，今天就趕快主動來向陳議長拜會請益。