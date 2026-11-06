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藍白合升溫！柯文哲邀到竹北替邱臣遠站台 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席東區周年慶啟動儀式。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安下午出席東區周年慶啟動儀式。記者林佳彣／攝影

台北市藍白合升溫，民眾黨計畫21日在台北市府前辦大造勢，台北市長蔣萬安昨稱「非常樂意參加」；柯文哲今回應民眾黨11月8日在竹北邱臣遠造勢，「看蔣萬安要不要來」。蔣萬安下午受訪指出，非常感謝柯主席的邀請，夥伴之間一定是相互支援。

蔣萬安是否與民眾黨前主席柯文哲合體受到關注，柯文哲今受訪指出，其實民眾黨在這幾天最大活動應該是11月8日在竹北，替竹北市長候選人邱臣遠造勢，因為民眾黨主要的角色、大概比較重要的人物都會來，「看蔣萬安要不要去竹北？」

針對柯文哲邀約，蔣萬安下午出席東區周年慶啟動儀式受訪指出，非常感謝柯前主席的邀請，在野陣營合作力量大，而且夥伴之間一定是相互支援。

另外，媒體也追問，蔣萬安競總下周舉辦安心大遊行，但沈伯洋今指「安心是用做的」不是靠遊行，還反酸這個安心遊行是知道市民很不安心嗎？蔣萬安指出，台灣是民主自由的社會，號召民眾參加遊行，這本來就是民主社會非常自然的事情，而且是民眾的權利。民眾的期待其實很清楚，就是希望讓市政持續穩健前行，市長能夠讓市民安心。

台北市長蔣萬安下午出席東區周年慶啟動儀式受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安下午出席東區周年慶啟動儀式受訪。記者林佳彣／攝影

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