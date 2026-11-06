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陳時中參戰兒虐議題「重點在市民感受」蔣萬安反嗆：不是用體感來評論

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式受訪。記者林佳彣／攝影

行政院政務委員陳時中今天在立法院受訪，針對沈伯洋兒虐數」用猜的，他認為重點在市民感受。對此，蔣萬安下午受訪回擊，對於兒童不當對待的事件，都應該用科學客觀的數據來看，到而不是用猜測、體感來做評論。

針對沈伯洋猜測北市「兒虐數」居六都之首，陳時中今天在立法院受訪指出，重點在市民感受，台北市民應是對一些兒虐突發事件，認為沒有處理很完整。沈伯洋今受訪也說，藍營的說法是移花接木、捏造事實，這是側翼的打法。

蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式受訪指出，不管是陳政委或是沈委員，對於兒童不當對待的事件，都應該用科學客觀的數據來看，而不是用猜測、體感來做評論。市府團隊面對任何一個案件，都非常嚴肅、審慎而且積極來面對，「這就是我們的態度」。

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