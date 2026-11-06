蘇巧慧中和黃昏市場拜票 談敬老卡升級與奶昔哥趣事盼正面選戰

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午在黨提名市議員候選人張維倩、張嘉玲、張志豪的熱情陪同下，前往中和區和平街黃昏市場展開掃街拜票行程。蘇巧慧一行人親切與攤商及採買民眾握手寒宣，市場內熱氣騰騰、互動熱絡。出發前受訪時，針對廣受討論的敬老卡改名建議、與對手的趣聞互動以及近期選戰攻防，蘇巧慧逐一回應，展現自信與親和力。

針對藝人藍心湄在節目中建議將「敬老卡」改名為「至尊卡」，蘇巧慧笑著稱讚這是個極具創意的超棒想法。她表示聽聞許多身邊朋友都誇讚這個點子「既威又酷」，並強調敬老卡的初衷本就是鼓勵長輩走出戶外保持健康。她特別承諾，若未來順利當選新北市長，將規劃把敬老卡點數提升至每月1000點，並擴大使用範圍至搭公車與消費購物，提供長者更實惠便利的照護。

談及網路話題將國民黨對手李四川的表情神似麥當勞經典角色「奶昔哥」，過往有「水獺媽媽」稱號的蘇巧慧表示「真的很可愛」。她打趣分享自己非常喜歡喝奶昔，甚至因為現行店家未販售，還會特地等冰淇淋融化後再用吸管享用。她更打趣地隔空向台灣麥當勞喊話，希望業者能聽見心聲重新推出奶昔商品，讓「奶昔哥動起來」，為嚴肅的選戰增添幾分輕鬆歡樂的氛圍。

對於近日有側翼粉專質疑她在拜票時的拍肩動作過於強硬、神似父親蘇貞昌的爭議，蘇巧慧直言相關影片完全是惡意剪接。她澄清，輕拍肩膀純粹是展現親切招呼與為對方加油打氣的方式，就如同李四川過去也曾輕拍卓冠廷表達關懷一樣自然。她呼籲選戰已進入最後階段，各方陣營實不必透過這類惡意剪接的技巧進行無謂的互相攻擊，應回歸政策論述與理性競爭。

至於地方盛傳若順利當選，可能邀請前立委羅致政出任副市長一事，蘇巧慧則持開放且沉穩的態度。她指出目前團隊內部匯聚了非常多優秀的人才，當前最重要的唯一目標，就是傾盡全力在1128大選中贏得最終勝選。有關未來市政府的小內閣人事規劃，她強調會等順利獲得市民肯定贏得勝選後，再與團隊夥伴共同仔細討論，現階段仍以一步一腳印爭取選民認同為首要任務。

拜票過程中，蘇巧慧與張維倩、張嘉玲、張志豪市議員候選人展現高昂士氣與團隊默契。一行人在和平街黃昏市場徒步走訪各個攤位，許多採買的家庭主婦與長輩也紛紛駐足要求合影。蘇巧慧握緊每位市民的手，持續傾聽基層心聲，宣揚改善民生福利與推動在地建設的決心，獲得現場不少支持者的認同。

蘇巧慧強調，中和區是新北市發展的重鎮之一，未來將持續結合在地議員的力量，深入各個社區角落向市民請益。她深信透過誠懇地走入街坊巷弄、正面面對各種議題，定能凝聚最廣大市民的認同。她將帶領新北隊持續堅定前行，期盼以最具前瞻性的願景與最務實的福利政策，開創新北市全新的發展格局與美好未來。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天針對藝人藍心湄在節目中建議將「敬老卡」改名為「至尊卡」，蘇巧慧笑著稱讚這是個極具創意的超棒想法。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午在黨提名市議員候選人張維倩、張嘉玲、張志豪的熱情陪同下，前往中和區和平街黃昏市場展開掃街拜票，走訪各個攤位，許多採買的家庭主婦與長輩也紛紛駐足要求合影。記者潘俊宏／攝影