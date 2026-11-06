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新黨游智彬在台設籍未滿10年選不了市議員 最高行駁回抗告確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
新黨北市議員參選人游智彬因在台灣設戶籍未滿10年，遭撤銷參選資格。圖／聯合報系資料照片
新黨北市議員參選人游智彬因在台灣設戶籍未滿10年，遭撤銷參選資格。圖／聯合報系資料照片

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤前，新黨北市議員參選人游智彬在台灣設戶籍未滿10年，遭撤銷參選資格，游提假處分欲保全參選、參加抽號，台北高等行政法院裁定駁回。游抗告，最高行政法院今裁定駁回。

最高行政法院表示，定暫時狀態處分，是要使聲請人在判決確定前，可依該裁定所定暫時狀態實現其權利，而在一定範圍內達到與勝訴判決確定相同的結果。

最高行指出，游智彬應釋明其本案訴訟勝訴可能性較高，才能認為有准許的必要性。因游未能釋明勝訴可能性較高，綜合衡量暫時准許其聲請可能對選舉結果、選務、選舉制度及選民權益等公益造成的重大損害，遠甚於不准許其聲請，而其事後本案勝訴可能遭受的個人損害，難認有准予定暫時狀態處分的必要。

游智彬因出生地為福建省漳浦縣，原為中國大陸地區人民，去年4月16日繳附喪失中國大陸戶籍證明。中選會指出，自完成繳附證明之日起算，游在台灣設有戶籍尚未滿10年，不得登記為候選人。游不服中選會撤銷其參選資格，為先行保全登記、抽籤資格，向北高行遞狀聲請假處分。

不過台北高等行政法院認為，中選會依兩岸人民關係條例、大陸委員會函釋及選罷法規定，認定游繳附喪失大陸戶籍證明尚未滿10年，不符候選人資格，並非無據。

游智彬抗告，最高行認為游未能釋明其勝訴可能性較高，在游實體法上權利是否被侵害尚未明確前，若暫准其取得候選人資格而參與選舉，日後本案敗訴確定，且游已經當選，不僅明顯影響選舉結果，並將開啟後續由中選會、台北市選委會撤銷其候選人登記、提起當選無效之訴或辦理補選等措施，或依法不補選而造成議員缺額等情形。

如游未當選，最高行也認為他參與選舉已然對選舉區選舉結果產生影響，衡量之後，認為無准許定暫時狀態處分必要。最高行指出，游訴訟權利保護的核心是在於請求中選會作成准許處分，也就是審定他符合候選人資格，因此應循課予義務訴訟途徑救濟，暫時權利保護制度為假處分，非停止執行。

最高行認為北高行駁回游智彬定暫時狀態假處分及停止執行聲請無違誤，駁回抗告確定。

2026九合一選舉

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