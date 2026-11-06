行政命令大於憲法？彰化藍營要求說明老人福利法立場 綠營：不同法源

立法院在野黨團通過修正老人福利法，民進黨立委包括縣長候選人陳素月缺席沒參與表決，理由是藍白聯手通過的修正案違憲又違法。國民黨彰化縣長候選人魏平政今質疑，如果老人福利法修正案違憲，任何法規均不得超越憲法的情況下，陳素月應公開說明行政命令實施社福政策的適法性。

魏平政今在「每日一問」再問陳素月對於立法院推動老人福利法修正案，既然主張立法院的老人福利法修法涉及違憲爭議，就應清楚向選民說明她主張可用縣長行政權執行的法律理由，「如果認為老人福利法修法有問題，為什麼不出席立法院，透過表決公開表達立場？難道缺席表決，就不需要向彰化選民交代嗎？」

魏平政指出，中央立法與地方行政補助雖然涉及不同法律程序，但對彰化縣民而言，最重要的問題是經費由哪一方負擔，如果彰化縣自行負擔，是否排擠地方其它的建設與福利，陳素月都應該說清楚、講明白。

魏平政強調，彰化縣政府每一分預算都是公共資源，陳素月放著中央資源不要，非要伸進彰化縣民口袋掏錢支付老人福利，對縣民公平嗎？選舉不能只有承諾卻沒完整的財政規劃，陳素月到現都沒回應為何選擇縣府自行負擔的理由，或是她曾向中央提出相關補助方案卻未沒下文？陳素月應給全體縣民清楚、負責任的交代。

陳素月競選總部回應說，立法委員有提案權，立法院沒有自行成立法案並且交付推動到全國的權利，陳素月當選縣長後有行政權實施縣級社福，二者不可相提並論。