【專家之眼】「低級綠」變「高級黑」? 「洋流」存在的走音風險

隨著九合一選舉投票日期逐漸接近，選戰逐漸升溫。各個候選人不斷強化本身形象包裝，不約而同塑造正面人設。本次選戰過程其中最讓社會矚目之政治行銷攻勢，無可置疑就是綠營傾盡全力所推出「洋流」造勢活動。不過「洋流」確實存在變調走音風險，誠然有些是緣於選戰對手採取反擊所致，但更大危機卻是來自於綠營本身支持者與盲目追隨群眾。

最近幾年來，中國大陸政治敘事與論述出現「低級紅」與「高級黑」兩個辭彙，這兩個字辭最早是出現在網際網路各類論壇，在眾多網民間相互流傳。隨後中共官方注意到這兩個字辭，已經被社會大眾普遍接受，並且形成必須正視其影響力之社會壓力與政治誘因，因此，決定將其吸納成為官方敘事時所能運用辭語。

2019年中共中央印發《關於加強黨的政治建設的意見》，率先將「低級紅」與「高級黑」兩個字辭收納至黨政文件內，隨後多個中央與地方宣傳部門更開始進一步賦予明確定義與加以規範，其中，在2022年由浙江省委宣傳部針對這兩個字辭所下定義，最為各方普遍認同與採用。

基本上「低級紅」係指有意無意將黨或政府政策、方針或政治主張簡單化與庸俗化，用看似誇張、極端或盲目跟風方式，來表達「政治正確」或歌頌，結果反而適得其反，損害中共黨政體系形象。而「高級黑」則是指採取明褒實貶、指桑罵槐、暗含譏諷等較為隱蔽、高明手法，表面上看似在讚美、支持或附和，實際上達到諷刺、攻擊、抹黑或消解黨政體系政策威信效果。

依據當時由浙江省委宣傳部率先點出，再加上後續多個黨政宣傳部門跟進整理此種「低級紅」與「高級黑」社會現象所具備基本特性，通常被歸納出下列六個具體樣態；其中包括浮誇風：誇大其辭、無腦吹捧、盲目歌頌。臉譜化：用力過猛、生硬拔高、公式化包裝。唱高調：自我美化、脫離現實狀況、弄巧成拙之高調宣傳手法。軟刀子：表面上誇獎與推崇，暗地裡卻帶有諷刺與貶低之隱喻。放冷箭：含沙射影、指桑罵槐、進行間接的政治攻擊。扣帽子：透過無端上綱操作手法，存心小題大做，將無關日常小事放大成嚴重政治態度問題。

假若認真觀察與對比目前綠營操作「洋流」活動樣態，與其綠營選戰操盤手將重點置於應對政治對手，所將發動反向論述與宣傳攻勢，毋寧認真思考本身支持者與盲目追隨群眾，是否更有可能失控，並且過度執迷於造神運動，最後變調走音成為將「洋流」造勢活動，推下「低級綠」與「高級黑」懸崖的罪魁禍首。

更重要的是綠營內部各個派系，其實亦存在矛盾與利益糾葛，特別是目前掌握大位者，必然具有「臥榻之側，豈容他人鼾睡」政治警覺，而且自古以來禍起蕭牆，或是部屬反目高喊敵人就在本能寺，甚或是德國政治史上著名「刀刺在背傳說」，都是政治人物隨時要牢記之歷史殷鑑。

因此，綠營面對過度離奇之民意調查結果，為何並未因此感到欣喜或是士氣大振？說實在話，必然就是認識到此種現象，很可能是存心隱含「低級綠」與「高級黑」政治操作誤導陰謀。

不過吾人亦必須嚴肅指出，許多長期處於資訊繭房或是迴音室之社會群眾，由於在資訊傳播與接收過程中，僅會選擇自身喜好傾向，或是依據演算法推薦機制，導致長期僅接觸符合既定立場，或是能夠引起其正面回應資訊，進而與現實世界異質觀點產生隔離，甚至嚴重到拒絕接受與採信程度。

此種政治信念支持者與偶像崇拜盲目追隨群眾，最後就會成為助長「低級綠」與「高級黑」聲勢幫兇。所以「洋流」存在變調走音風險，確實不是空穴來風無的放矢，而是能夠具體呈現之政治亂象。

話雖如此，難道其他政治陣營能夠完全冷靜到避免此種問題浮現嗎？其實各種「低級X」與「高級黑」，對各個不同競選團隊來說，選戰打到現在都不會陌生。只是當支持群眾熱情不夠，無法醞釀出盲目追隨現象時，此種威脅程度與變調走音可能性相對較低，但仍必須戒慎恐懼，避免在選戰操作造勢上弄巧成拙！