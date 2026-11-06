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沈伯洋昨「破圈」蔣萬安今登門拜訪 陳健治談「陳水扁往事」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，蔣萬安今天去拜訪陳健治。圖／取自陳學聖臉書
國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，蔣萬安今天去拜訪陳健治。圖／取自陳學聖臉書

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨向國民黨籍的北市議會前議長陳健治請益，營造「破圈」氣勢，蔣萬安競辦昨也隨即發布新聞指蔣萬安競總早已有安排與老議長見面。國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，蔣萬安今天已去拜訪陳健治請益。

陳學聖在指出，只要做對的事，默默支持的力量一直都在。今天特別陪同蔣萬安市長與林奕華副市長，專程前往內湖拜訪陳健治議長。看到老議長精神奕奕、談笑風生，親切地傳授治理城市與做人處事的寶貴經驗，心中充滿溫暖與感動。

陳學聖表示，聊起當年的議會往事，健治議長分享了一段令人深思的故事。當年陳水扁擔任台北市長時，健治議長身為議長，在議會與陳市長激烈攻防，一時間成為全國焦點。有次他到南部旅遊，來到深綠地方，以為免不了會遭到指責或怒罵；沒想到，一位頭戴綠營帽子的民眾竟主動走上前對他說：「你做得非常對，是陳水扁太霸道了」

他說，健治議長特別把這段銘心往事叮嚀萬安，「只要做對的事情，不管有什麼政黨色彩、或基於什麼立場，到頭來都會默默的支持你」。

陳學聖指出，這不僅是老議長一生主持議事的智慧結晶，更是給萬安與執政團隊最堅定的勉勵。健治議長與自己更有著兩代的深厚交情，這份跨越歲月的真摯情誼彌足珍貴。期望這樣的好情誼能一直延續下去，作為萬安最堅實的後盾。

國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，蔣萬安今天去拜訪陳健治。圖／取自陳學聖臉書
國民黨前立委陳學聖今在臉書發文，蔣萬安今天去拜訪陳健治。圖／取自陳學聖臉書

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