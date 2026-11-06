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回防沈伯洋挖牆腳 蔣萬安今拜會老議長陳健治

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安、副市長林奕華今拜訪台北市前議長陳健治，國民黨前立委陳學聖陪同。陳學聖表示，只要做對的事，默默支持的力量一直都在，看到老議長陳健治精神奕奕、談笑風生，親切地傳授治理城市與做人處事的寶貴經驗，心中充滿溫暖與感動。圖／截自陳學聖臉書
台北市長蔣萬安、副市長林奕華今拜訪台北市前議長陳健治，國民黨前立委陳學聖陪同。陳學聖表示，只要做對的事，默默支持的力量一直都在，看到老議長陳健治精神奕奕、談笑風生，親切地傳授治理城市與做人處事的寶貴經驗，心中充滿溫暖與感動。圖／截自陳學聖臉書

台北市長蔣萬安、副市長林奕華今拜訪台北市前議長陳健治，國民黨前立委陳學聖陪同。陳學聖表示，只要做對的事，默默支持的力量一直都在，看到老議長陳健治精神奕奕、談笑風生，親切地傳授治理城市與做人處事的寶貴經驗，心中充滿溫暖與感動。

陳學聖說，聊起當年的議會往事，陳健治分享了一段令人深思的故事。當年陳水扁擔任台北市長時，陳健治身為議長，在議會與陳水扁激烈攻防，一時間成為全國焦點。有次陳健治到南部旅遊，來到深綠地方，以為免不了會遭到指責或怒罵；沒想到，一位頭戴綠營帽子的民眾竟主動走上前對他說：「你做得非常對，是陳水扁太霸道了！」

陳學聖提到，陳健治特別把這段銘心往事叮嚀蔣萬安：「只要做對的事情，不管有什麼政黨色彩、或基於什麼立場，到頭來都會默默的支持你！」這不僅是陳健治一生主持議事的智慧結晶，更是給萬安與執政團隊最堅定的勉勵。

陳學聖強調，陳健治與他更有著兩代的深厚交情，這份跨越歲月的真摯情誼彌足珍貴。期望這樣的好情誼能一直延續下去，作為蔣萬安最堅實的後盾。一起堅持做對的事，讓台北持續向前。

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