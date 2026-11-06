颱風丹娜絲受災戶保費補助 嘉縣府：已造冊提報

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

2026-11-06 11:21