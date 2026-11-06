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颱風丹娜絲受災戶保費補助 嘉縣府：已造冊提報
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天說，勞動部提供颱風丹娜絲受災戶保險費補助，嘉義縣政府似未辦理受災住宅實際同住成員造冊；嘉縣府說，8月已提報受災戶戶籍名冊給勞保局。
吳品叡發布新聞稿表示，民眾反映台南市已辦理受災住宅實際同住成員造冊，嘉縣府應立即說明現行辦理方式，全面清查是否有符合資格家人遭漏列。
嘉縣府發布聲明說，依災害防救法，勞動部提供災區受災相關被保險人自付部分保費免繳由政府補助，這次補助範圍含勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險、農民健康保險、農民職業災害保險及國保被保險人，災後6個月（民國114年7月份到12月份）自付部分保費免繳。
嘉縣府表示，今年8月26日已提報受災戶戶籍名冊給勞動部勞工保險局，其他相關執行細節會配合中央辦法，讓鄉親順利申請。
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