何志勇提「新竹魔球」棒球政見 5年蓋1.5萬人智慧巨蛋

無黨籍新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展，包括公園、校園「處處有牛棚」、擴大三級與社區棒球，並提出5年興建1.5萬人「新竹智慧巨蛋」構想，結合親子遊樂公園，可供職棒賽事、演唱會及竹科會展使用。

何志勇上午在新竹市立棒球場舉辦政策記者會，日職球評楊榮健、明新科技大學土木系兼任助理教授林冠年，以及東區市議員候選人錢康明、陳珍裕到場支持。

短期政策方面，楊榮健指出，日本學校架設高網，學生放學就能在校內練球。何志勇提出「處處有牛棚」，主張在樹林頭公園、北大公園等較大的公園設置紅土區或打擊練習網與投球區。他也提出比照過去向國防部撥用土地、改成虎林棒球場的模式，擴大打球空間，讓孩子放學後就能就近打球。

中期則著重留住棒球人才，何志勇主張增加三級棒球球隊數量，推動社區棒球，並參考美國威廉波特及小馬聯盟模式，讓家長也能擔任基層教練。

他也提出，新竹城市隊可參考日本德島短藍襪隊模式，成為培養選手的農場，讓選手留在新竹、進軍職棒，未來再以此為基礎成立中華職棒第七隊。

長期政策則是興建可容納1.5萬人的「新竹智慧巨蛋」，林冠年在記者會展示巨蛋園區全景模擬圖，規畫結合親子遊樂公園，除舉辦職棒賽事，也可作為竹科會展、大型演唱會場地，並導入「魔球」（Moneyball）數據管理概念。

何志勇指出，巨蛋提出3處候選基地，包括頭前溪南岸九甲埔重劃區、新竹公園既有體育場館重建，以及香山朝山計畫區，後續將進行選址評估，並開放全市民參與討論，目標約5年完工。

他表示，未來新竹智慧巨蛋可承接職棒賽事，既有新竹市立棒球場則比照高雄立德棒球場，轉型供三級棒球及社區棒球使用，兼顧各方需求。競選團隊也同步推出智慧巨蛋園區互動網站，邀請民眾上網填寫「球迷心願卡」。

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供