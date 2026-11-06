快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

何志勇提「新竹魔球」棒球政見 5年蓋1.5萬人智慧巨蛋

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供
新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

無黨籍新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展，包括公園、校園「處處有牛棚」、擴大三級與社區棒球，並提出5年興建1.5萬人「新竹智慧巨蛋」構想，結合親子遊樂公園，可供職棒賽事、演唱會及竹科會展使用。

何志勇上午在新竹市立棒球場舉辦政策記者會，日職球評楊榮健、明新科技大學土木系兼任助理教授林冠年，以及東區市議員候選人錢康明、陳珍裕到場支持。

短期政策方面，楊榮健指出，日本學校架設高網，學生放學就能在校內練球。何志勇提出「處處有牛棚」，主張在樹林頭公園、北大公園等較大的公園設置紅土區或打擊練習網與投球區。他也提出比照過去向國防部撥用土地、改成虎林棒球場的模式，擴大打球空間，讓孩子放學後就能就近打球。

中期則著重留住棒球人才，何志勇主張增加三級棒球球隊數量，推動社區棒球，並參考美國威廉波特及小馬聯盟模式，讓家長也能擔任基層教練。

他也提出，新竹城市隊可參考日本德島短藍襪隊模式，成為培養選手的農場，讓選手留在新竹、進軍職棒，未來再以此為基礎成立中華職棒第七隊。

長期政策則是興建可容納1.5萬人的「新竹智慧巨蛋」，林冠年在記者會展示巨蛋園區全景模擬圖，規畫結合親子遊樂公園，除舉辦職棒賽事，也可作為竹科會展、大型演唱會場地，並導入「魔球」（Moneyball）數據管理概念。

何志勇指出，巨蛋提出3處候選基地，包括頭前溪南岸九甲埔重劃區、新竹公園既有體育場館重建，以及香山朝山計畫區，後續將進行選址評估，並開放全市民參與討論，目標約5年完工。

他表示，未來新竹智慧巨蛋可承接職棒賽事，既有新竹市立棒球場則比照高雄立德棒球場，轉型供三級棒球及社區棒球使用，兼顧各方需求。競選團隊也同步推出智慧巨蛋園區互動網站，邀請民眾上網填寫「球迷心願卡」。

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供
新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供
新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供
新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供
新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供
新竹市長候選人何志勇今天提出「新竹魔球」棒球政見，規畫短、中、長期三階段推動棒球發展。圖／何志勇提供

2026九合一選舉

何志勇 棒球 新竹 2026九合一選舉 新竹市選舉 政見

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

棒球／新竹棒球場賽事接力登場！爆米花聯盟開打 新竹蜂主場迎戰

棒球／新竹棒球場50周年交流賽落幕 球員：草皮平整彈跳穩定

竹北市長選戰升溫 參選人提建設政見拚支持

竹北西區拚翻身！吳旭智推烏魚故事館、農漁四箭打造觀光聚落

相關新聞

不打夫人牌怕被貼標籤？沈伯洋稱自己就是黑熊最大標章

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

北市選情緊繃 羅智強號召1114遊行挺蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋挾「洋流」來勢洶洶，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強今早接受「千秋萬事」專訪，表示蔣萬安起步較慢，颱風救災和辯論會後，雖然聲勢急起直追，目前仍是「五五波」，情況非常兇險，號召支持者11月14日參加「安心大遊行」，一起站出來挺蔣萬安。

回防沈伯洋挖牆腳 蔣萬安今拜會老議長陳健治

台北市長蔣萬安、副市長林奕華今拜訪台北市前議長陳健治，國民黨前立委陳學聖陪同。陳學聖表示，只要做對的事，默默支持的力量一直都在，看到老議長陳健治精神奕奕、談笑風生，親切地傳授治理城市與做人處事的寶貴經驗，心中充滿溫暖與感動。

蔣萬安下周辦「安心大遊行」 沈伯洋諷：知道市民不安心才辦？

台北市長蔣萬安昨宣布將舉辦「安心向前行」遊行，將邀請民眾黨主席黃國昌，更有望與前市長柯文哲同台，搶攻白營選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，能合體都很不錯，但「安心」應該是用做的，諷刺若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

選舉熱戰…藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。