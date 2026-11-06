外傳蘇巧慧已布局小內閣？ 李四川這樣回應了

選戰倒數22天，新北市長選戰成激戰區，外傳民進黨新北市長候選人蘇巧慧陣營已思考勝選的市府團隊布局，其中，現任競選辦公室政策群召集人、前立委羅致政被點名可能出任副市長。國民黨候選人李四川對此傳聞表示不予評論，他現在重要的是提出好的政見，能接下侯市長這一棒。

李四川今午在市長侯友宜陪同展開車隊掃街行程，在車掃前媒體詢問羅致政可能出任蘇巧慧副手一說，李四川表示，這部分他就不予評論，他現在最重要是提出好的政見，能接下侯市長這一棒，延續侯市長奠定的基礎，好好的為新北來打拚努力，讓市民的生活更好。

侯友宜也表示，找對的人才能做對的事，他相信李四川當選市長以後，一定會找到適當更棒的人延續他的市政，做得更好。

昨天蘇巧慧到新莊拜票，據了解有民眾指好像都沒有看到蘇巧慧在地方走動，蘇聽聞後就直接拍拍肩走了。今媒體詢問李四川如何看待此事？李四川回應，他不了解此事，但從他當公務員以來，不管在做工程或當副市長，走訪地方是他的日常，他常到新北29區，包括以前在台北市或在高雄服務，每天晚上或是白天也時常巡地方，要路平燈亮水溝通，年底若到新北市府服務，還是會把它當日常，持續深入新北29區，這是重要的工作。

另媒體詢問李四川，現在網路上討論很熱烈表示川伯長得很像「奶昔大哥」，李四川聽聞後笑說，團隊很多人告訴他說他跟麥當勞賣的包包奶昔大哥真的很像，他看了又看覺得還真的很像，早上他去板橋市場掃街，也有年輕朋友直接叫他奶昔哥哥，感覺看起來越看越古錐（台語：可愛之意）。

國民黨新北市長候選人李四川(左一)今午在市長侯友宜陪同展開車隊掃街行程。記者黃義書／攝影