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童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型 提發展海灘野餐、夜間經濟構想

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型，提發展海灘野餐、夜間經濟構想。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型，提發展海灘野餐、夜間經濟構想。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長候選人童子瑋今推出「怡童鬆一下」系列節目第五集，攜手藝人吳怡霈宣傳家鄉觀光。兩人從仁愛市場外帶在地美食，到大武崙海邊野餐，再走訪復古卡拉OK。童子瑋表示，基隆要發展夜間經濟，港邊空間活化、深夜導覽及住宿的潛力，讓遊客留下來，增加在地消費與就業。

童子瑋表示，兩人到大武崙看海、吹海風，一邊吃東西、一邊聊天。他笑說，聽到吳怡霈提議想唱歌，兩人馬上再出發，前往基隆學生熟悉的復古卡拉OK，把「看海」與「唱歌」結合成另一種基隆玩法。

童子瑋指出，兩人在節目中也一邊品嚐外帶的正豐鵝肉，一邊聊起基隆觀光。他表示，其實基隆有很多外地旅客不一定知道的特色行程，包括港內遊船、可以看海的KTV，以及藏在街區、巷弄裡的特色美食，甚至這幾集節目走訪的部分地點，連同樣身為基隆人的吳怡霈都表示以前不知道。

童子瑋希望持續推動基隆觀光轉型，基隆真正值得玩的內容，不應該只停留在廟口、港口或幾個熱門景點，而是要把山海、街區、飲食、文化與夜間活動一起串聯，讓遊客有更多理由走進不同區域，也能在基隆停留更久。

童子瑋提出發展「夜間經濟」的構想，包括活化古蹟與港邊空間、鼓勵夜間展演，也希望推動崁仔頂深夜導覽常態化，並增加更多元的住宿選擇。他表示，遊客來到基隆，白天可以逛景點、吃美食，晚上則可以聽音樂、賞港景、參加夜間活動，「不是當天來、當天走，而是多住一晚、多看一點基隆」。

童子瑋說，基隆的觀光發展如果要真正帶動地方經濟，就不能只追求人次，而要思考旅客停留時間、消費內容以及不同區域之間的串聯。只要夜間活動、交通、住宿與公共環境一起提升，觀光人潮就有機會進一步帶動餐飲、零售、文化展演與地方商家。

童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型，提發展海灘野餐、夜間經濟構想。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型，提發展海灘野餐、夜間經濟構想。圖／童子瑋競辦提供

童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型，提發展海灘野餐、夜間經濟構想。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型，提發展海灘野餐、夜間經濟構想。圖／童子瑋競辦提供

童子瑋攜吳怡霈推基隆觀光轉型，提發展海灘野餐、夜間經濟構想。圖／童子瑋競辦提供
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