影／侯友宜陪同李四川首次車掃 接下新北這一棒

新北市長侯友宜下午陪同國民黨新北市長候選人李四川與板橋的黨籍市議員候選人，在板橋深丘福德宮參拜後，出發進行首次車隊掃街，向巿民請託拜票。

李四川對於在侯友宜陪同首次車掃，要接下新北這一棒，要如何強化陸戰，還會找那些人來助選。李四川表示，首先謝謝侯市長在百忙之中陪同車掃。也是第一次的車掃，代表要全力接下侯市長這一棒；讓新北市的市民生活一天比一天更好、生活的壓力也會越來越少。

李四川表示，緊接著還是會邀請很多好朋友、或是以前長官來陪同車掃；這一個部分，往後跟媒體來報告。

侯友宜表示，此次李四川力拼第一次的車掃，選在板橋和、和板橋候選人一起。最重要的李四川是一個會做事情的人；把棒子交給李四川來接棒，希望他能夠承擔這責任。

侯友宜接著表示，希望咱們的板橋、咱們的新北市能夠越來越好，一起加油。

國民黨新北巿長候選人李四川（左）下午在新北市長侯友宜（右）下午陪同出發進行首次車隊掃街。李四川表示，首先謝謝侯市長陪同車掃，代表要全力接下侯市長這一棒；讓新北市的市民生活一天比一天更好、生活的壓力也會越來越少。記者黃義書／攝影

新北市長侯友宜（右）下午陪同國民黨新北巿長候選人李四川（左）與板橋的黨籍市議員候選人，在板橋深丘福德宮參拜後，出發進行首次車隊掃街，向巿民請托拜票。記者黃義書／攝影

新北市長侯友宜（右）下午陪同國民黨新北巿長候選人李四川（左）與板橋的黨籍市議員候選人，在板橋深丘福德宮參拜後，出發進行首次車隊掃街，向巿民請托拜票。記者黃義書／攝影