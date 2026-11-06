兒虐交鋒！沈伯洋批造謠還去北檢自首 藍議員嗆無恥：狐狸尾巴露出來

民進黨台北市長候選人沈伯洋先前兒虐「用猜說」引發熱議，藍營議員楊植斗今赴北檢按鈴申告，沈嗆言論是側翼移花接木、不實造謠，對於藍營議員申告更嗆是自首。楊反嗆，講話未求證就亂抹黑台北，還說他自首，痛批沈狐狸尾巴都露出來了、厚顏無恥。

楊植斗指出，沈伯洋參政以來包裝成理性務實的陽光人設，結果兩天被大家爆破談政策根本不看數據只用「猜的」，難怪今天被告會惱羞成怒，他也引用了遠見專訪的短短25秒影片，當作證據，提交給北檢。

楊植斗說，沈伯洋聲稱「北市的兒虐不當事件是六都居首」，這句話已經被很多數據打臉，根本不是事實，無論是虐死數、家內虐待、幼兒園虐待，沈伯洋這句話完全站不住腳，純純的造謠，還說「我們手上沒有數據」、「我們只能用猜的」，如果有善盡求證責任，那即便資訊有誤，通常也會從輕處罰或不起訴，但「用猜的」，就代表自己根本沒有求證，只靠憑空臆想就造謠，質疑一個政治人物可以卑劣到不對自己講出來的話負責嗎？

楊植斗說，沈伯洋在25秒的片段中，說他去掃街時遇到攤商跟他反應，因為台北市的兒虐太嚴重，所以只好把小孩送去新北，這些謠言，早在8月的時候就曾透過其它網路節目散布出去，已經影響市民對北市的信心，也讓蔣市府備受攻擊，對選情也造成衝擊。

楊植斗表示，謠言、未查證、影響選情、大量散布，這些加起來，沈犯了「公職人員選舉罷免法」第104條，意圖使人不當選，沈今天還酸說他造謠、去自首，「所有的證據都是你自己講出口的話，沒有證據就亂抹黑台北，沈伯洋實在是厚顏無恥。」從犯罪學教授、認知作戰大師、精通市政的暖男，現在被剝得連內褲都不剩，氣到狐狸尾巴都露出來了，演戲演了那麼久，實在很辛苦啦。