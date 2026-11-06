李四川合體侯友宜首度車掃 宣誓全力接棒讓新北一天比一天好

選戰倒數22天，新北市長選戰成激戰區，國民黨候選人李四川今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯友宜說，今天選在板橋車掃，就是要把棒子交給李四川來接棒，希望李四川承擔這個責任。李四川則感謝侯友宜市長在百忙之中陪他車掃，他要全力接下這一棒，讓新北市民生活一天比一天更好，生活壓力愈來愈少。

李四川與侯友宜今午在板橋區深丘福德宮會合，兩人先到福德宮上香祈福，隨即展開車掃，現場也有大批民眾聚集為李四川加油。李四川表示，謝謝侯市長陪他車掃，這也是他首次車掃，他要全力接下侯市長這一棒，希望接下這一棒讓新北市民生活過得一天比一天更好，生活壓力也愈來愈少，至於往後也會邀請朋友及過去的長官陪他車掃。

侯友宜說，這是李四川候選人拚市長第一次的車掃，今天選在板橋，李四川是會做事的人，會攜手議員一起繼續為板橋發展努力，他把這個棒子交給李四川繼續接棒，希望李四川能夠承擔這個責任，更希望板橋及新北市會愈來愈好，大家一起加油。

國民黨候選人李四川（右）今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯稱要把棒子交給李四川。記者林媛玲／攝影