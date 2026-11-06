快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川合體侯友宜首度車掃 宣誓全力接棒讓新北一天比一天好

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨候選人李四川（左）今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯稱要把棒子交給李四川。記者林媛玲／攝影
國民黨候選人李四川（左）今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯稱要把棒子交給李四川。記者林媛玲／攝影

選戰倒數22天，新北市長選戰成激戰區，國民黨候選人李四川今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯友宜說，今天選在板橋車掃，就是要把棒子交給李四川來接棒，希望李四川承擔這個責任。李四川則感謝侯友宜市長在百忙之中陪他車掃，他要全力接下這一棒，讓新北市民生活一天比一天更好，生活壓力愈來愈少。

李四川與侯友宜今午在板橋區深丘福德宮會合，兩人先到福德宮上香祈福，隨即展開車掃，現場也有大批民眾聚集為李四川加油。李四川表示，謝謝侯市長陪他車掃，這也是他首次車掃，他要全力接下侯市長這一棒，希望接下這一棒讓新北市民生活過得一天比一天更好，生活壓力也愈來愈少，至於往後也會邀請朋友及過去的長官陪他車掃。

侯友宜說，這是李四川候選人拚市長第一次的車掃，今天選在板橋，李四川是會做事的人，會攜手議員一起繼續為板橋發展努力，他把這個棒子交給李四川繼續接棒，希望李四川能夠承擔這個責任，更希望板橋及新北市會愈來愈好，大家一起加油。

國民黨候選人李四川（右）今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯稱要把棒子交給李四川。記者林媛玲／攝影
國民黨候選人李四川（右）今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯稱要把棒子交給李四川。記者林媛玲／攝影

國民黨候選人李四川（左）今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯稱要把棒子交給李四川。記者林媛玲／攝影
國民黨候選人李四川（左）今午在市長侯友宜陪同下展開首度車隊掃街行程，侯稱要把棒子交給李四川。記者林媛玲／攝影

2026九合一選舉

侯友宜 李四川 2026九合一選舉 板橋 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

李四川訪湳興市場展現高人氣 下午與侯友宜連袂車隊掃街

樹林武林國小風雨操場啟用 蘇巧慧強調中央地方合作爭取建設

藍營雙北太太合體掃街爭取支持 蘇巧慧：丈夫比較習慣幕後角色

大咖助陣…中市綠找小英助攻 藍邀韓流

相關新聞

不打夫人牌怕被貼標籤？沈伯洋稱自己就是黑熊最大標章

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

北市選情緊繃 羅智強號召1114遊行挺蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋挾「洋流」來勢洶洶，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強今早接受「千秋萬事」專訪，表示蔣萬安起步較慢，颱風救災和辯論會後，雖然聲勢急起直追，目前仍是「五五波」，情況非常兇險，號召支持者11月14日參加「安心大遊行」，一起站出來挺蔣萬安。

回防沈伯洋挖牆腳 蔣萬安今拜會老議長陳健治

台北市長蔣萬安、副市長林奕華今拜訪台北市前議長陳健治，國民黨前立委陳學聖陪同。陳學聖表示，只要做對的事，默默支持的力量一直都在，看到老議長陳健治精神奕奕、談笑風生，親切地傳授治理城市與做人處事的寶貴經驗，心中充滿溫暖與感動。

蔣萬安下周辦「安心大遊行」 沈伯洋諷：知道市民不安心才辦？

台北市長蔣萬安昨宣布將舉辦「安心向前行」遊行，將邀請民眾黨主席黃國昌，更有望與前市長柯文哲同台，搶攻白營選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，能合體都很不錯，但「安心」應該是用做的，諷刺若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

選舉熱戰…藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。