新看板「改變台中把握這一次」亮相 何欣純呼籲年輕人返鄉投票

民進黨台中市長候選人何欣純今天推出新看板，分別是搭上洋流的「欣潮洋流」，以及已經懸掛的「改變台中 把握這一次」。她表示，年輕人期待台中有所改變，這次是非常關鍵的機會，呼籲年輕人返鄉投票，迎向新方向。

何欣純近期宣傳戰火力全開，日前發布競選形象影片，今天再推出2版全新看板。她表示，第一個版本是「欣潮洋流」，9月民進黨台北市長候選人沈伯洋來台中，兩人展開首都格局的對話，希望台中與台北共同進步；希望讓這股暖流遍布台灣，也改變台中。

何欣純指出，第二個版本的看板是「改變台中，把握這一次」，近年台中發生很多問題，年輕人期待有所改變，這次機會非常重要，呼籲11月28日所有市民出門投票，也希望在外就學就業的年輕朋友，一定要返鄉投票。

北漂的黃姓青年說，每次返鄉，看到窗外風景都充滿感慨，去外地工作的台中人其實很愛家鄉，聽到別人給台中冠上負面標籤或開玩笑，感覺蠻傷心的；台中值得更好，也可以改變，大家希望回到自己的家鄉，在這邊工作，懇請在外工作的台中人把握機會，提前買好車票返鄉投票。

何欣純近期全力車掃，目標掃遍29個行政區，昨天遇到熱情支持者，她就把身上唯一的飄帶給了對方。何說，很多粉絲會送給自己一些小徽章、鑰匙圈、小玩偶等，她覺得非常感動與溫暖，感謝大家支持，希望一起改變台中。

何欣純全新看板「改變台中 把握這一次」，呼籲年輕人返鄉投票，把握關鍵的改變機會。記者陳敬丰／攝影