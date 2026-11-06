行政中心動土…何欣純為大里人抱屈「拖太久」 盧秀燕說話了

斥資16.2億元的台中市大里區聯合行政中心今舉辦開工動土典禮。民進黨台中市長候選人何欣純在典禮前為大里人叫屈，轟「拖很久」，辜負大里人期待，並拋政見，如質盡快完工。市長盧秀燕說，她2度市長競總都設在大里，並細數對大里、甚至屯區的重大建設，這項工程將加速推進，預計2029年4月完工。

何欣純典禮前受訪時說，大里聯合行政中心興建拖很久，非常辜負鄉親的期待，她曾在現場開記者會，當時就指「也許選前就會開工」，果不其然，選前就開工了。開工總算好的，不過建設腳步太慢，「大里人覺得很委屈」。她也拋出政見，她會趕趕趕，在品質如期的情況下盡速完工，才不會讓大里人覺得委屈。

盧秀燕說明，市府跨局處投入16.2億元，規畫興建地下2層、地上6層現代化大樓，整合區公所、戶政事務所、稅務局大屯分局及公托服務，讓民眾享有便利的一站式行政與育兒資源。

盧秀燕指出，大里人口達21萬人，是台中市第三大區。市府近年積極規畫與興建益民國小地下停車場、成功國中地下停車場、立新國中停車場及東榮立體停車場等。此工程是市府投資最大的辦公廳舍，將三座老舊且分散的機關廳舍整合集中，徹底改善辦公環境，讓鄉親洽公免於奔波。此外，市府不只照顧大里，霧峰區公所及太平區公所已落成啟用。

建設局長陳大田表示，聯合行政中心將「大里杙」在地意象融入建築設計，基地總樓地板面積約2萬3674平方公尺，規畫246格汽車位與460格機車位（含無障礙空間），施工期間將持續督導工程進度、施工品質及職業安全衛生，並要求團隊落實交通維持與環境保護，降低對周邊居民的影響。市府團隊將全力落實「富市台中、新好建設」願景，確保工程如期如質完工。