藍質疑財產申報及政商關係 林國漳競辦：牽強、抹黑

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲遭指控投資股票神準獲利，恐有內線交易疑慮。國民黨團今天則質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的財產申報及政商關係，國民黨立委林沛祥說，民進黨積極檢視吳宗憲的財產申報，但林國漳也應接受同樣標準檢驗。

林國漳競選辦公室回應，從申報資料來看，林國漳各筆事業投資都在民國94年至113年之間，全都在決定參選前，當時林國漳僅是一般民間執業律師，無任何公職或提名身分，硬扯選舉實在太過牽強，且投資是基於同窗情誼，公司的運作及其他成員組成並不清楚。

林國漳競辦表示，國民黨硬拉亞別建設公司負責人名下其他十多家關係企業，用「竹篙湊菜刀」方式強套在林國漳頭上，就是標準的抹黑烏賊戰。

林國漳競辦指出，林國漳所有資產都恪遵法令、如實申報、絕無隱匿意圖，當然也包含其中的250萬元民間公司投資，只是當時將民間公司名稱的「亞別」，誤報為「雅別」，已依法向主管機關完成更正，程序公開透明，絕無國民黨所誣指的蓄意隱匿或黑箱。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，立委黃建賓說，林國漳涉及投資的亞別建設股份有限公司，資本額僅新台幣2000萬元，看似規模不大的建商，但從負責人、公司地址及相關事業體觀察，背後牽涉的投資與建設事業相當龐大。

黃建賓指出，根據資料，亞別建設陳姓負責人相關事業體共有13家，合計資本額25億9050萬元；他質疑，林國漳為何與擁有多家投資、建設及其他產業公司的陳姓負責人有投資關係，未來若擔任縣長，面對都市計畫、都市更新及土地開發，如何確保相關投資不會產生利益衝突。

與會的林沛祥則強調，最近民進黨積極檢視吳宗憲的財產申報，林國漳過去的投資背景、政商關係及財產申報疑點，也應接受同樣標準檢驗，因此要求林國漳先說明自身問題。

林沛祥表示，國民黨團提出3項要求，包括公開林國漳過去公股事業任職及遴選資料、釐清建設公司名稱與250萬元投資疑點，以及說明政治支持選舉資源與商業利益之間的界線。投資建設公司本身並不違法，但參選縣長就有責任向選民交代商業利益。

國民黨立委游顥也說，林國漳財產申報中的建設公司名稱，與國民黨團查得的公司資料疑似不一致，要求林國漳釐清究竟是否為同一家公司，並公開統一編號、投資日期、250萬元投資金額、持股及相關證明。