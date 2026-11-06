白海豚不到50隻！彰化縣議員候選人蘇智弦與環團籲加速劃設國家濕地

俗稱「媽祖魚」的台灣白海豚族群，最新推估僅剩約48隻。彰化海岸是白海豚南北族群交流、覓食及育幼的重要棲地，和美區民眾黨縣議員候選人蘇智弦今天與環保團體呼籲，政府應加速完成彰化海岸濕地法定劃設，重新檢視離岸風電、填海造陸等西海岸開發政策，守護白海豚生存環境。

他表示，今年2月鹿港外海再度有民眾拍攝到白海豚，顯示彰化海岸仍是重要活動區域。彰化海岸濕地2009年即被評選為國際級濕地候選地，2023年縣府也與地方取得共識並送件申請，但芳苑、大城對劃設範圍及方式仍有不同意見，彰化海岸濕地至今仍未正式公告，政府應公開審查進度及明確期程。

蘇智弦並指出，彰化海域目前集中了全國約8成離岸風機，截至2025年底已有379支。他引述在地蚵農反映，風機及海纜工程展開後，珍珠蚵養殖年產值從過去約4.4億元降至不足2千萬元，鰻苗捕獲量也不到以往三分之一，相關影響應進一步調查。他強調並非反對能源轉型，而是希望兼顧海洋保育與漁民生計。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，2019年芳苑王功曾發現白海豚幼豚死亡，2025年11月白海豚「城垛」也在伸港擱淺死亡。監察院彙整海保署資料顯示，彰化縣2005年至2014年鯨豚擱淺15隻，2015年至2025年9月增加至62隻。她強調，擱淺數量增加不能直接認定與風電工程有關，但水下噪音、船舶活動及海床擾動等因素，都應納入長期監測。

監督施政聯盟執行長許心欣則質疑，台中港南填方區約104億元填海造地工程，是否依法取得地方政府施工計畫許可，相關程序及法源仍待釐清，呼籲交通部及台中市政府公開相關文件，必要時檢視是否停工。

台灣媽祖魚保育聯盟志工丁小雯則指出，依台中港5月16日及11月1日空拍影像，以Google地圖初步估算，半年新增填海造陸面積約40公頃，但尚未經官方驗證是否涉及棲地損失，仍應進一步調查。

蘇智弦提出7大主張，包括加速濕地法定劃設、推動風場累積性影響評估、建立漁民補償機制、公開打樁噪音及白海豚監測紀錄、建立棲地長期監測制度、定期舉辦地方座談，以及爭取海巡巡護船艇定期巡查。他表示，若當選議員，將要求縣府每半年報告執行進度，讓能源轉型與海洋保育不再成為二選一的難題。

民眾黨彰化縣和美區縣議員候選人蘇智弦今天與環保團體呼籲，政府應加速完成彰化海岸濕地法定劃設，重新檢視離岸風電、填海造陸等西海岸開發政策，守護白海豚生存環境。圖／蘇智弦競選服務處提供

民眾黨彰化縣和美區縣議員候選人蘇智弦（左）今天與環保團體呼籲，政府應加速完成彰化海岸濕地法定劃設，重新檢視離岸風電、填海造陸等西海岸開發政策，守護白海豚生存環境。圖／蘇智弦競選服務處提供

民眾黨彰化縣和美區縣議員候選人蘇智弦（左3）今天與環保團體呼籲，政府應加速完成彰化海岸濕地法定劃設，重新檢視離岸風電、填海造陸等西海岸開發政策，守護白海豚生存環境。圖／蘇智弦競選服務處提供