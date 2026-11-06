「還我乾淨竹縣聯盟」控鄭朝方千萬裝潢市長室 登門開箱碰壁

「還我乾淨竹縣聯盟」質疑民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方花費千萬裝潢市長室，今天前往竹北市公所要求「開箱」，與竹北市公所主任秘書陳家緯當場交鋒。陳家緯強調，進入市長室須事先預約，聯盟4人最終未能入內，質疑公所迴避監督。對於相關質疑，鄭團隊、竹北市公所表示無回應。

「還我乾淨竹縣」聯盟由民進黨立法院黨團前幕僚陳冠宇、國民黨籍黃郁雯、竹北市公所前機要秘書張益豪及民眾黨籍李心然等4名竹北市民代表候選人共同發起。今天上午舉辦記者會後，隨即前往竹北市公所，要求了解市長辦公室內部格局、使用情形及裝潢經費。

陳冠宇表示，近期不少市民質疑市長室裝潢經費，外界甚至傳出花費2200萬至4000萬元，連部分民意代表都未曾進入，因此希望實際查看內部空間，釐清是否設有衛浴設備及個人休息空間等傳聞。

陳家緯當場否認花費2200萬元裝潢辦公室的說法，表示市長室並非不能公開，但進入須事先與市長預約。陳冠宇追問「能不能進去就好？」陳家緯回答「現在不行」，雙方一度僵持。

陳冠宇質疑，過去市長辦公室可讓民眾及民代進出洽公，如今卻必須預約，「他是偶像嗎？」強調市長室是公共空間，不應變成私人招待場所。陳家緯則否認是私人空間，強調辦公室沒有問題，若有需要可與市長預約。

黃郁雯批評，公所質疑他們選舉操作，但選舉期間本來就是檢視施政的時機，不應以此否定市民監督的正當性，且據其了解，連代表會主席、副主席都未曾進入市長室，質疑鄭朝方讓公共辦公空間變得難以親近，質疑鄭朝方只活在個人美學裡，忽略民主監督，「你是我們竹北市的市長嗎？」

李心然表示，陳家緯不斷強調必須預約，但當場要預約並詢問何時能參觀，卻未獲具體答覆。她質疑，若要消除裝潢經費疑慮，最直接方式就是公開辦公室，而非讓市長室宛如「皇宮」，一般民眾難以進入。

張益豪指出，過去市長室是里長及地方人士反映民意的重要場所，如今卻受到限制，與過去親民形象有落差。4人表示，未來將持續追蹤裝潢經費及使用情形，也呼籲市民依照公所所稱的預約方式申請參觀，共同檢視公共空間。