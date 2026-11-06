蔣萬安站台白營禁令鬆綁 黃國昌：支持者有情緒 民眾黨站被動方

針對國民黨台北市黨部先前禁止台北市長蔣萬安個別站台白營候選人，台北市黨部主委戴錫欽昨鬆口稱，會以「大局為重」評估。民眾黨主席黃國昌今接受專訪時表示，整件事民眾黨都是站在被動方，支持者有其情緒和看法。

黃國昌今天接受「誰來早餐」節目專訪時表示，整件事情，民眾黨從頭到尾都是站在被動方。當初這個禁令是國民黨台北市黨部決定的，民眾黨候選人還是按照自己既定的步伐努力，現在宣布解除禁令也是國民黨台北市黨部，中間的轉變，能夠解釋的大概只有戴錫欽，像新北市從頭到尾就沒有這個問題。

針對民眾黨內是否對蔣萬安有疑慮或不諒解，黃國昌表示，民眾黨支持者的自主性很高，支持者有其情緒和看法，先不用講到蔣萬安，當初戴錫欽這樣講，現在又換個講法，支持者的感受是什麼？他沒有辦法幫忙詮釋，但是相信很多人看民眾黨支持者的相關發言，都可以理解其感受。不過，即使是這樣，從他的立場來講，還是希望事情都往好的方向發展。