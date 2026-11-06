嘉縣出現首面多國語言選舉看板 議員候選人姜鈞翔爭取新住民認同

選舉倒數23天，嘉義縣道168線近日出現首面多國語言選舉看板，加入越南文、印尼文及兩國國旗，位處大馬路旁相當顯眼。嘉義縣議員候選人姜鈞翔創立嘉義縣共好生活協會，辦理新住民關懷據點多年，今年親自設計看板，以雙語看板向新住民招手，盼進入議會爭取更多權益。

嘉義縣政府今年截至9月統計，朴子市、東石鄉及六腳鄉共有2521名新住民及大陸港澳配偶，其中越南籍825人、印尼籍220人。姜鈞翔說，嘉義農漁村有許多來自東南亞新住民，在台灣組成家庭、生兒育女，是地方不可或缺的一分子，盼以不同語言傳遞溫度。

姜鈞翔說，他創立嘉義縣共好生活協會，辦理新住民關懷據點，並與嘉義縣社會局新住民中心合作，長期關注新住民權益，接觸許多新住民家庭後，能夠體會語言隔閡、生活適應及子女教育問題，長期協助個案通報、急難救助及法律諮詢等服務，盼進議會爭取更多權益。

姜鈞翔也說，雖然說著不同的語言，但都生活在同一片土地，嘉義就是共同的家，希望讓不同母語背景的朋友感到親切，新住民政策不能只停留在文化交流活動，更應重視社會福利、法律諮詢、子女教育及多語言服務，讓新住民家庭在台灣安心生活。