江啟臣直搗何欣純本命區同台 2人「背對背」引話題

選戰倒數，國民黨台中市長候選人江啟臣今與民進黨候選人何欣純今同場大里區聯合行政中心開工動土典禮，江啟臣直搗何欣純本命區，兩人座位相鄰，過程幾乎零互動，甚至出現2人「背對背」喝水、接電話經典場面，引發民眾討論「政治座位學」，直呼現場座位安排太巧妙了。

另外，市議員、國民黨台中市黨部主委蘇柏興則在有獎徵答時問「台中市長是江啟臣還是何欣純當選？」場面一度冷場，蘇柏興改問活動主題，化解尷尬。

大里區聯合行政中心耗資16億元興建，今天舉行開工典禮，市長盧秀燕、江啟臣與何欣純同台，引人注目。

盧秀燕在典禮時，禮貌邀請何欣純等人入座，江啟臣隨後到場，座位被安排在何欣純的旁邊，隔著走道，另一側則是盧秀燕的座位。江啟臣逐一與何欣純、國民黨市議員林碧秀、蘇柏興、民進黨市議員林德宇、前市議員張滄沂、民進黨市議員張芬郁、李天生等人握手、簡單寒暄後入座。

建設局簡報江啟臣多專注聽簡報，並曾轉身喝水，何欣純則與隔壁林碧秀、蘇柏興等人就大里建設熱烈討論，整場動土典禮，江何二人過程幾乎零互動，甚至出現「背對背」的情況，引起討論。

國民黨台中市長候選人江啟臣（右）與民進黨候選人何欣純（左）今同場相鄰而坐，出現2人「背對背」場景。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣（右）與民進黨候選人何欣純（中）今同場相鄰而坐，出現2人「背對背」場景。記者黃仲裕／攝影