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石舫亘「採買式」掃街進西寧市場 攤商喊「五夠讚」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場。記者楊正海／攝影

選戰進入倒數22天，台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場攤商展現熱情，介紹漁產時，特別介紹她買「紅條仔」，台語諧音「穩條」，才會「穩上」，老闆收下500元也比5喊「五夠讚」，氣氛熱絡。

石舫亘最近頻頻走訪市場、商圈，範圍遍及藍、綠板塊，多次主動出擊搶攻綠營優勢區。蔣萬安競辦指出，石舫亘的市場商圈掃街行程，將持續到選前。

蔣萬安妻子石舫亘今掃西寧市場，因該市場即將改建，競選團隊也不忘用麥克風向攤商和菜籃族放送未來會帶給大家更舒適的環境，忘提醒「起厝起一半，師傅不能換」希望大家把票投蔣萬安。

掃街前市場自治會也送上「5寶」，將包子、粽子、蒜、鳳梨、白蘿蔔送給石舫亘，預祝蔣萬安凍蒜包中，蔣陣營也回應「五福臨門」。掃街過程，石舫亘延續邊採買、邊拜票風格，不少買菜民眾主動上前拍照、合照、簽名，石舫亘來者不拒，還會跑進攤商的工作區，深怕漏掉握手的機會。

遇到雙手正在忙碌、不方便握手的攤商，石舫亘也機靈地改以「碰肘」打招呼，老闆娘夫婦開心地回應：「藍天再現，一定支持」由於今日天氣微涼，石舫亘計劃回家燉湯暖身，現場採買了烏骨全雞與紅棗，並採購了鮮蚵、白蝦及紅條仔等新鮮水產。

石舫亘化身市長最強分身，從10月29日起陸續從內湖湖光市場開始，陸續走訪大安區成功市場、信義區永春市場、沅陵街商圈、城中市場，還有社子、大同、中山等綠營優勢地區，爭取中間菜籃族的認同。

台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場，自治會送上「5寶」。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場，自治會送上「5寶」。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安太太石舫亘「採買式」掃街拜票，上午到萬華西寧市場。記者楊正海／攝影

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