謝國樑推親子漫遊地圖 串聯七區室內遊樂園與33家店家優惠

為鼓勵親子家庭在走訪基隆室內兒童樂園，基隆市政府今推出「玩樂園、遊基隆－親子漫遊地圖」，以七大行政區室內兒童樂園為起點，串聯周邊景點、美食及特色店家，自11月11日至12月31日推出33家合作店家專屬優惠，讓親子家庭從樂園走進街區，體驗基隆在地風貌，同時帶動地方觀光與商圈消費。

全市已設置8座室內兒童樂園，落實「一區一室內兒童樂園」的施政目標。在各區樂園陸續建置完成後，市府進一步推出親子漫遊地圖延伸至城市觀光，為地方商圈帶來更多消費人潮。

副市長邱佩琳表示，信義區室內兒童樂園由謝國樑市長捐贈，七堵區樂園則由邱佩琳捐贈。截至今年10月底，七區樂園累計服務近83萬人次，滿意度接近100%，其中近3成使用者來自外縣市，顯示室內兒童樂園不僅滿足在地家庭需求，也吸引許多外地親子家庭前來基隆。

兒童及少年事務處代理處長蔡惠貞指出，基隆各區室內兒童樂園均結合在地特色規畫不同主題，例如信義區樂園以活力海灘、繽紛氣球及球池打造歡樂空間，中正區樂園融入海岸地景、燈塔及砲台元素，中山區樂園則以外木山海岸為靈感，打造夢幻花園風格。

親子漫遊地圖整合各區周邊景點與美食，像是信義區可串聯信義市場、中正公園及廟口夜市，中山區可走訪外木山濱海大道、仙洞巖、佛手洞及白米甕砲台，暖暖區則可安排暖暖親水公園及周邊特色店家，提供家庭更多元的旅遊選擇。

今年已完成七堵樂園大童區建置，將服務年齡延伸至6至12歲學齡兒童，並試辦平日夜間場次至晚間8時30分，讓家長下班後也能安排親子活動。

產發處長蔡馥嚀補充，親子漫遊地圖共串聯全市33家合作店家，自11月11日起推出專屬優惠，涵蓋在地美食及特色商家。考量目前已有相當比例的外縣市家庭使用基隆室內兒童樂園，市府希望透過跨局處合作，將既有的親子遊憩人潮進一步帶入各區商圈，增加在地店家的曝光與消費機會。

基隆市政府今推出「玩樂園、遊基隆－親子漫遊地圖」，以七大行政區室內兒童樂園為起點，串聯周邊景點、美食及特色店家。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今推出「玩樂園、遊基隆－親子漫遊地圖」，以七大行政區室內兒童樂園為起點，串聯周邊景點、美食及特色店家。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今推出「玩樂園、遊基隆－親子漫遊地圖」，以七大行政區室內兒童樂園為起點，串聯周邊景點、美食及特色店家。圖／基隆市政府提供