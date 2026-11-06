石舫亘赴西寧市場拜票 續當蔣萬安分身爭取支持

選戰倒數，台北市長蔣萬安妻子石舫亘繼續擔任「分身」，今天赴萬華西寧市場掃街拜票，除走入攤位與攤商握手、問候，也親切與民眾合影，盼持續爭取支持。

九合一大選倒數，蔣萬安競選團隊加緊腳步拜票，上午由石舫亘前往萬華西寧市場掃街，國民黨北市議員吳志剛、郭昭巖、國民黨北市議員參選人張延廷等人陪同，爭取攤商支持；蔣萬安下午及晚間則將至東區商圈、遼寧街夜市拜票。

石舫亘抵達時，西寧市場自治會會長吳美惠送上「5寶」，包括白蘿蔔、鳳梨、蒜、包子及粽子，祝福蔣萬安「好運旺旺來」、「包中」，石舫亘露出笑容接下禮品，與眾人一起高喊「蔣萬安凍蒜」。

進入市場後，石舫亘逐一向民眾、攤販問候，也走入攤位與攤商握手，並與民眾一起比出代表蔣萬安5號的手勢合影。拜票同時她也不忘採買，購買魚、蚵仔、大白菜、紅棗等，其中1位魚販推薦買「紅條仔」，稱「吃紅條仔才會條（指穩條、當選）」，價格新台幣500元代表「5告讚」，石舫亘也熱情比讚回應。

石舫亘自10月29日起投入輔選行列，擔任蔣萬安「分身」至各市場掃街拜票，已拜訪湖光市場、成功市場、永春黃昏市場、社子市場、謙和市場等處，也與國民黨台中市長參選人江啟臣妻子劉姿伶、國民黨新北市長參選人李四川妻子蔡碧雲合體掃街，勤走市場爭取支持。