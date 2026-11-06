快訊

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

女性取名藏禁忌！命理老師點名10個字：恐剋夫剋子、晚年孤獨

聽新聞
0:00 / 0:00

新北副市長劉和然籲沉默大眾踴躍投票 別讓執政黨更囂張跋扈

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
新北市副市長劉和然（左一）身兼彰化縣長候選人魏平政的競總總召，今站台為魏平政助講。記者簡慧珍／攝影
新北市副市長劉和然（左一）身兼彰化縣長候選人魏平政的競總總召，今站台為魏平政助講。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美唯一向國民黨中央舉薦的縣長人選新北市副市長劉和然，今上午請假到社頭鄉為魏平政站台助講，引用美國人權鬥士馬丁路德的話「社會轉型最悲哀的事不是壞人囂張跋扈，而是好人過度沉默。」如果魏平政沒當選，民進黨將更囂張跋扈，謀求派系利益不顧彰化縣民福利。

劉和然在台下等待黨主席鄭麗文到來時，記者詢問他會不會請縣長王惠美公開為魏平政助選？劉和然回答說，國民黨有黨的溝通連繫機制，應該有連繫王惠美，而他遵循黨和黨主席的安排，需要他的時候必定不遺餘力協助魏平政。

劉和然站台助講表現高度熱情地表示，社頭鄉長蕭浚二、鄉民代表會主席陳慶福和社頭鄉籍縣議員、鄉農會總幹事都到場，表現出社頭鄉大團結，黨主席交代他既為彰化縣子弟，應該回鄉幫忙魏平政，他（劉和然）百分之百全力以赴。

劉和然說，美國人權鬥士馬丁路德曾講過，社會轉型最悲哀的事不是壞人囂張跋扈，而是好人過度沉默，現在最麻煩的是台灣多數選民陷入沉默，剛結束的美國期中選舉是為執政黨打分數，結果出來有目共睹，彰化鄉親看看台灣執政黨有沒有真正為人民做事？連免除65歲以上長者的健保費都不同意，如果這次選舉再讓執政黨獲勝，他們將更囂張跋扈。

劉和然呼籲彰化選民不要再沈默下去，要為未來做出選擇，若選擇民進黨、新潮流，新潮流「呷銅、呷鐵、呷國家」，一旦掌握彰化縣只會培養派系壯大力量，只會出一張嘴來表演，不會真正造福彰化縣民。

劉和然接著說，這次選舉之前不認識魏平政，接觸之後發現魏平政「有才情」，為人客氣有禮又謙虛，這樣的人才只「欠牽成」，選民應該選出有才情、謙虛有禮的好人才，如果投給新潮流只會讓新潮流和民進黨更囂張，所以福國利民政策都不會通過。

根據彰化縣長選舉各方民調，不願表達立場的選民多達三至四成，部分民調接近五成，外界解釋為沉默螺旋效應，這一區塊成為彰化縣4名縣長候選人全力爭取的選票。

新北市副市長劉和然身兼彰化縣長候選人魏平政的競總總召，送好采頭給魏平政，預祝高票當選。記者簡慧珍／攝影
新北市副市長劉和然身兼彰化縣長候選人魏平政的競總總召，送好采頭給魏平政，預祝高票當選。記者簡慧珍／攝影

2026九合一選舉

劉和然 執政黨 魏平政 2026九合一選舉 彰化縣選舉 王惠美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

謝龍介嗆當選拆烏山頭光電板 陳亭妃不忍反擊了：他在立院有質詢嗎？

【即時短評】台中最新民調政黨認同綠贏藍 洋流吹動中間選民暗藏玄機

達標了！ 彰化縣長王惠美任內第十八幢長照衛福大樓今動工

相關新聞

不打夫人牌怕被貼標籤？沈伯洋稱自己就是黑熊最大標章

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

北市選情緊繃 羅智強號召1114遊行挺蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋挾「洋流」來勢洶洶，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強今早接受「千秋萬事」專訪，表示蔣萬安起步較慢，颱風救災和辯論會後，雖然聲勢急起直追，目前仍是「五五波」，情況非常兇險，號召支持者11月14日參加「安心大遊行」，一起站出來挺蔣萬安。

蔣萬安下周辦「安心大遊行」 沈伯洋諷：知道市民不安心才辦？

台北市長蔣萬安昨宣布將舉辦「安心向前行」遊行，將邀請民眾黨主席黃國昌，更有望與前市長柯文哲同台，搶攻白營選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，能合體都很不錯，但「安心」應該是用做的，諷刺若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

選舉熱戰…藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

魏平政回防本命區成立社頭競選總部 鄭麗文出席催票

國民黨彰化縣長魏平政今回防本命區家鄉社頭，成立社頭鄉競選總部成立大會；黨主席鄭麗文說，根據各方資料顯示，魏平政選情如倒吃甘蔗，漸入佳境，距離投票日還有22天，選民一定要把握最後關鍵三周全力衝刺讓魏平政當選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。