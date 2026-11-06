新北副市長劉和然籲沉默大眾踴躍投票 別讓執政黨更囂張跋扈

彰化縣長王惠美唯一向國民黨中央舉薦的縣長人選新北市副市長劉和然，今上午請假到社頭鄉為魏平政站台助講，引用美國人權鬥士馬丁路德的話「社會轉型最悲哀的事不是壞人囂張跋扈，而是好人過度沉默。」如果魏平政沒當選，民進黨將更囂張跋扈，謀求派系利益不顧彰化縣民福利。

劉和然在台下等待黨主席鄭麗文到來時，記者詢問他會不會請縣長王惠美公開為魏平政助選？劉和然回答說，國民黨有黨的溝通連繫機制，應該有連繫王惠美，而他遵循黨和黨主席的安排，需要他的時候必定不遺餘力協助魏平政。

劉和然站台助講表現高度熱情地表示，社頭鄉長蕭浚二、鄉民代表會主席陳慶福和社頭鄉籍縣議員、鄉農會總幹事都到場，表現出社頭鄉大團結，黨主席交代他既為彰化縣子弟，應該回鄉幫忙魏平政，他（劉和然）百分之百全力以赴。

劉和然說，美國人權鬥士馬丁路德曾講過，社會轉型最悲哀的事不是壞人囂張跋扈，而是好人過度沉默，現在最麻煩的是台灣多數選民陷入沉默，剛結束的美國期中選舉是為執政黨打分數，結果出來有目共睹，彰化鄉親看看台灣執政黨有沒有真正為人民做事？連免除65歲以上長者的健保費都不同意，如果這次選舉再讓執政黨獲勝，他們將更囂張跋扈。

劉和然呼籲彰化選民不要再沈默下去，要為未來做出選擇，若選擇民進黨、新潮流，新潮流「呷銅、呷鐵、呷國家」，一旦掌握彰化縣只會培養派系壯大力量，只會出一張嘴來表演，不會真正造福彰化縣民。

劉和然接著說，這次選舉之前不認識魏平政，接觸之後發現魏平政「有才情」，為人客氣有禮又謙虛，這樣的人才只「欠牽成」，選民應該選出有才情、謙虛有禮的好人才，如果投給新潮流只會讓新潮流和民進黨更囂張，所以福國利民政策都不會通過。

根據彰化縣長選舉各方民調，不願表達立場的選民多達三至四成，部分民調接近五成，外界解釋為沉默螺旋效應，這一區塊成為彰化縣4名縣長候選人全力爭取的選票。