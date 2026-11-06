藍批爭取堵南到汐止自行車道斷點割稻尾 童子瑋辦反批市政有頭無尾

國民黨基隆市黨部今記者會批評，民進黨市長候選人童子瑋日前與副總統蕭美琴騎乘YouBike宣傳北北基自行車路網構想，表示要爭取堵南連結汐止1公里未貫通路段的說法是「割稻尾」，市長謝國樑及立委林沛祥早已爭取到，已在規畫設計。童子瑋辦公室回應，謝政府施政不是有頭無尾，就是有尾無頭，市政需要整體規畫能力。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，並不反對基隆發展自行車道，也支持基隆與新北的自行車路網串聯，但是，城市建設不是帶著副總統騎一趟車、拍幾張照片，就能說成是自己的未來政見。

林祐德指出，林沛祥今年9月10日就邀集中央與地方相關單位現地會勘，積極爭取約8300萬元，推動約2公里的「基隆河左岸六堵至堵南國小段防汛步道串聯工程」，目前已在規畫設計進行中，再加上去年8月12日成功爭取的「六堵險圳改善工程」，經費約7500萬元，預計116年1月完工。

林祐德表示，從現場會勘、爭取經費到後續規畫設計，都有具體的推動過程與進度，地方建設最重要的是持續把事情做好，讓市民真正受惠，而不是只有口頭提出願景。

暖暖區主任黃博源表示，城市建設需要長期規畫，自行車步道不是騎一次就會完成，公共建設也不是喊一句口號就會實現。

童子瑋進步基隆辦公室表示，藍營強調自己爭取車道串聯、又要大力反對Ubike進入基隆，是完全矛盾的政策，就像買了鴨子船、卻沒蓋碼頭一樣，謝政府施政，不是有頭無尾、就是有尾無頭，這就是他們強調的，市政需要整體規畫能力，請市民朋友支持童子瑋改變基隆。

童子瑋提出未來將推動「兩河兩海」自行車路線，包括西岸「從基隆車站至外木山」、東岸「從八斗子車站延伸正濱漁港與瑞芳」，「田寮河環市區」，以及「基隆河景」路線串聯基隆延伸新北的城市景觀。他說，自行車不只是觀光休閒工具，更應融入市民日常生活。基隆許多民眾習慣騎機車短程移動，若能在交通轉運節點導入共享單車，讓市民買菜、通勤、轉乘都有更多選擇，不僅能減少私人運具使用，也有助於改善市區壅塞及停車問題。