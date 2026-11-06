爭取新住民支持 賴瑞隆走訪南國商圈講東南亞語「搏感情」

國民黨高雄市長候選人柯志恩頻上泛綠陣營節目專訪「破圈」，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則走「搏感情」路線，今天上午他發布影片，化身「南國體驗員」，走訪高雄車站周邊的南國商圈，感受異國文化魅力，也爭取新住民選民支持。

南國商圈匯聚異國商品與道地美食，更是新住民、移工與外籍生的重要生活據點。影片中，賴瑞隆走進商圈，品嚐越南料理、印尼牛肉丸、魚露等特色飲食，也走訪食品百貨，與店家熱情互動，商圈也嘗試將六龜芒果、燕巢芭樂融合東南亞調味，展現跨國飲食與在地交融的魅力。

賴瑞隆說，高雄是一座因移民而興盛、因多元而豐富的城市，數萬名新住民早已成為不可或缺的重要力量。無論來自哪裡，只要認同並深愛這片土地，就是高雄重要的一分子。未來將讓每個在高雄生活、打拚的家庭安心扎根、勇敢逐夢。

影片中，高雄市站前南國商圈發展促進會理事長、高雄市印尼之友協會理事長、賴瑞隆新住民後援會幹部協助導覽。賴瑞隆更挑戰以越南語、印尼語介紹美食，獲得現場熱情鼓勵，眾人最後以不同母語齊聲高喊「當選」，氣氛熱絡。

賴瑞隆表示，他已提出「新高雄一家人」新住民五大政策，重視專責服務、語言支持及文化交流，並將推動「幸福川計畫」，改善水環境、步行空間與街區景觀，結合商圈輔導、品牌行銷及多語導覽，協助新住民店家發展，吸引更多旅客走進南國，也邀請大家親自走訪，一起看見高雄的豐富面貌。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午他發布影片，化身「南國體驗員」，走訪高雄車站周邊的南國商圈，感受異國文化魅力，也爭取新住民選民支持。圖／賴瑞隆團隊提供