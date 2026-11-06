南投公辦政見會時程曝光！縣長候選人18日率先登台 4鄉不辦政見會

南投縣長、縣議員及鄉鎮市長選舉公辦政見會時間、地點出爐，縣長及縣議員採電視政見會形式，透過有線電視及網路同步直播，18日上午10時由縣長候選人率先登場，縣議員政見會接續於18日至20日舉行，鄉鎮市長則有9鄉鎮市安排公辦政見會，選戰進入政策攻防階段。

距離投票日剩下20多天，南投縣選舉委員會公布各項公職選舉公辦政見會時程。縣長及縣議員電視政見會都在縣府地下2樓舉行，並透過有線電視及網路同步直播，方便選民掌握候選人的政見與施政主張。

縣長政見會排定18日上午10點舉行，由縣長候選人打頭陣。縣議員部分，第六平地原住民選區不舉辦，其餘選區分別於18日至20日登場。其中第一、第二選區因候選人較多，依號次分甲、乙兩組發表政見。第一選區18日下午1點半、3點半舉行；第二選區則在19日下午1點半、3點半舉行。

其他選區方面，第八選區18日上午10點、第七選區上午11點；第三選區20日上午10點、第四選區下午1點半、第五選區下午3點45分舉行。

13鄉鎮市長選舉部分，名間、中寮、魚池、仁愛4鄉不舉辦公辦政見會，其餘9鄉鎮市都安排在18日至20日舉行。草屯鎮、南投市分別於19日、20日舉辦，場次安排在上午10點及晚間7點，其餘7鄉鎮市則集中於18日舉行。

各地舉辦地點也各有不同，埔里鎮選在埔里藝文中心，集集鎮在武昌宮，國姓鄉在國姓國小，竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉則都在各公所舉行。

選委會公布完整場次後，候選人將陸續登台說明政見，選民也可透過電視及網路直播了解候選人的政策主張，成為投票前比較各候選人施政方向的重要參考。