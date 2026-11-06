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反黑金霸凌、家族干政！「還我乾淨竹縣聯盟」要求鄭朝方回應4爭議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「還我乾淨竹縣」舉辦記者會，4名跨黨派竹北市民代表候選人聯手質疑民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方涉及家族干政、職場霸凌、公共建設落款及黑金疑慮。記者黃羿馨／攝影
「還我乾淨竹縣」舉辦記者會，4名跨黨派竹北市民代表候選人聯手質疑民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方涉及家族干政、職場霸凌、公共建設落款及黑金疑慮。記者黃羿馨／攝影

「還我乾淨竹縣」聯盟今天於竹北市公所前舉辦記者會，4名跨黨派竹北市民代表候選人聯手質疑民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方涉及家族干政、職場霸凌、公共建設落款及黑金疑慮，要求鄭朝方公開說明並向受害者道歉。對此，鄭朝方團隊暫無回應。

「還我乾淨竹縣」聯盟由民進黨立法院黨團前幕僚陳冠宇、國民黨籍黃郁雯、竹北市公所前機要秘書張益豪及民眾黨籍李心然等4名竹北市民代表候選人共同發起。聯盟提出「反黑金、反霸凌、反落款、反家族干政」4大訴求，要求鄭朝方正面回應相關爭議，接受社會公評與市民監督。

張益豪指出，自己任職期間，曾遭鄭朝方胞兄鄭朝瀚在未具公職身分的情況下，直接要求推動市政業務，甚至受到言語施壓與霸凌。他強調，提出市政建議與實質指揮公務員是兩回事，今天站出來並非個人恩怨，而是要追問鄭朝方，家族介入市政的界線究竟在哪裡，誰決策、誰負責？

陳冠宇則針對地方黑金傳聞，要求鄭朝方公開宣示反黑承諾，保證杜絕黑道勢力介入地方政治及利益分配，並確保民意代表與內部吹哨者不受暴力威脅、恐嚇或牽制。他也要求鄭朝方向遭受鄭朝瀚威脅、恐嚇的相關當事人道歉。

黃郁雯批評，鄭朝方上任以來，頻繁在公共建設題名落款，質疑將納稅人的公共資源當成個人政治宣傳工具，卻未妥善處理親族介入市政及幕僚遭受不當對待等爭議，顯示執政團隊公私不分，要求鄭朝方正視外界質疑。

李心然則質疑，鄭朝方放任特定支持者透過匿名社群，對監督市政的民意代表發動網路攻擊與圍剿，造成寒蟬效應。她呼籲鄭朝方公開要求支持者停止網路霸凌，尊重不同意見，避免以社群輿論壓制市政監督。

聯盟強調，竹北市政不應成為特定家族的私人事務，公共資源也不該淪為個人政治舞台，未來將持續集結理念相同的夥伴，監督地方施政，並要求鄭朝方針對相關指控向市民提出具體說明。

黃郁雯批評，鄭朝方上任以來，頻繁在公共建設題名落款，質疑將納稅人的公共資源當成個人政治宣傳工具。記者黃羿馨／攝影
黃郁雯批評，鄭朝方上任以來，頻繁在公共建設題名落款，質疑將納稅人的公共資源當成個人政治宣傳工具。記者黃羿馨／攝影

李心然則質疑，鄭朝方放任特定支持者透過匿名社群，對監督市政的民意代表發動網路攻擊與圍剿，造成寒蟬效應。記者黃羿馨／攝影
李心然則質疑，鄭朝方放任特定支持者透過匿名社群，對監督市政的民意代表發動網路攻擊與圍剿，造成寒蟬效應。記者黃羿馨／攝影

陳冠宇則針對地方黑金傳聞，要求鄭朝方公開宣示反黑承諾，保證杜絕黑道勢力介入地方政治及利益分配。記者黃羿馨／攝影
陳冠宇則針對地方黑金傳聞，要求鄭朝方公開宣示反黑承諾，保證杜絕黑道勢力介入地方政治及利益分配。記者黃羿馨／攝影

張益豪指出，自己任職期間，曾遭鄭朝方胞兄鄭朝瀚在未具公職身分的情況下，直接要求推動市政業務，甚至受到言語施壓與霸凌。記者黃羿馨／攝影
張益豪指出，自己任職期間，曾遭鄭朝方胞兄鄭朝瀚在未具公職身分的情況下，直接要求推動市政業務，甚至受到言語施壓與霸凌。記者黃羿馨／攝影

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