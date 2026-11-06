魏平政回防本命區成立社頭競選總部 鄭麗文出席催票

國民黨彰化縣長魏平政今回防本命區家鄉社頭，成立社頭鄉競選總部成立大會；黨主席鄭麗文說，根據各方資料顯示，魏平政選情如倒吃甘蔗，漸入佳境，距離投票日還有22天，選民一定要把握最後關鍵三周全力衝刺讓魏平政當選。

鄭麗文今先陪魏平政在彰化市傳統市場掃街，再到社頭鄉魏平政的家族公司附近出席魏平政競總成立大會。鄭平政一家四口上台，鄭麗文第一次看到他的兩歲小兒子，直誇可愛，並表示有年幼孩子的魏平政如果當選縣長，一定格外用心照顧縣內幼兒。

鄭麗文先說，今早到彰化市拜票，很多買菜民眾說國民黨一定要贏，她感受到彰化鄉親的熱情，如今魏平政選情如倒吃甘蔗，漸入佳境，一飛沖天，社頭鄉是他親在最後關鍵三周為魏平政拉票，幫助魏平政當選。

鄭麗文話鋒一轉再批民進黨贊成自己人提出65歲以上長者免健保費，反對藍白在立法院提案表決通過相同政策，在全民普發現金政策方面也持反對立場，國家溢收稅金，國民黨主張還稅於民，民進黨去年反對全民普發1萬元，結果自己領得很高興，今年又反對普發兩萬元，難道要把溢收稅金拿去養民進黨網軍？發給工程給綠友友賺嗎？

鄭麗文表示，侯友宜在新北市8年做得非常好，許淑華在南投縣4年也很出色，在彰化縣執政8年的縣長王惠美「一度讚」，國民黨是說到做到的負責任政黨，選舉倒數計時進入關鍵時刻，鄉親要團結起來，鼓勵設籍在彰化縣的親友、孩子返鄉投票，彰化一定要贏，繼續執政造福縣民。