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影／第三勢力拚突圍 王婉諭南下高雄助選陪薛兆基掃市場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
時代力量主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基掃街拜票，力拚突破藍綠夾殺。記者郭韋綺／攝影
時代力量主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基掃街拜票，力拚突破藍綠夾殺。記者郭韋綺／攝影

第三勢力力拚突破藍綠夾殺，時代力量黨主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基于仙玲掃街拜票。王婉諭坦言，台灣政治長期遭藍綠兩大黨挾持，小黨突圍不易，這次揭露候選人背景、刑事紀錄及政治獻金，呼籲選民審慎投下一票。

王婉諭今天上午先陪同薛兆基走訪左營哈囉市場，與攤商及採買民眾互動，現場贈送好彩頭活動，隨後轉往楠梓莒光市場掃街，前鎮小港選區候選人于仙玲及屏東市北區市民代表候選人游子昂也到場，展現第三勢力跨區串聯氣勢。

王婉諭表示，許多人關心第三勢力在這次選舉中有沒有機會突圍，認為長期來台灣政治環境多由藍綠兩大黨主導，選舉制度與環境本來就比較不利小黨發展，這是不容易的挑戰，但時代力量與台灣前進陣線仍走入基層，持續與選民溝通對話。

面對大黨夾殺，盼讓選民看見不同選擇，今年選舉主軸是「做好揭露」，公開候選人刑事紀錄、政治獻金等資訊，讓選民在公報所列政見與經歷外，看清候選人背景與清廉紀錄，她呼籲選民跳脫政黨標籤，審慎投下手中一票。

談到高雄選情，王婉諭指出，薛兆基具備幕僚背景，熟悉高雄市政及地方發展，競選資源有限，仍靠雙腳走入市場與基層，傾聽左營、楠梓居民心聲；于仙玲曾任護理師，也有教育界服務經驗，對校園環境、教育制度及護理人員工作處境有第一線了解，盼讓不同專業的聲音進入議會。

左楠選區市議員12搶9，國民黨李眉蓁、陳麗珍、白喬茵、李雅芬、陳玫娟拚連任，民進黨推現任2位議員黃文志、李雅慧，以及尹立、張以理；無黨籍議員陳善慧交棒兒子陳冠宇，另台灣前進陣線推薦的薛兆基、「舉牌姐」柳淑芳也以無黨籍參選。

時代力量主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基掃街拜票，力拚突破藍綠夾殺。記者郭韋綺／攝影
時代力量主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基掃街拜票，力拚突破藍綠夾殺。記者郭韋綺／攝影

時代力量主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基掃街拜票，力拚突破藍綠夾殺。記者郭韋綺／攝影
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時代力量主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基掃街拜票，力拚突破藍綠夾殺。記者郭韋綺／攝影
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時代力量主席王婉諭今天南下高雄，陪同台灣前進陣線市議員候選人薛兆基掃街拜票，力拚突破藍綠夾殺。記者郭韋綺／攝影
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