快訊

TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

台股史詩級崩跌兇手是誰？夜盤預告「巨震」引發恐慌

女性取名藏禁忌！命理老師點名10個字：恐剋夫剋子、晚年孤獨

聽新聞
0:00 / 0:00

台東選戰攻防再起！陳瑩陣營追購地爭議 吳秀華陣營籲回歸政策

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長候選人陳瑩競選總部今開記者會，再度針對台東火車站前45公頃自辦市地重劃案提出質疑，要求對手吳秀華針對爭議做說明。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長候選人陳瑩競選總部今開記者會，再度針對台東火車站前45公頃自辦市地重劃案提出質疑，要求對手吳秀華針對爭議做說明。記者尤聰光／攝影

台東縣長選戰攻防持續升溫，火車站前約45公頃自辦市地重劃案再成焦點。民進黨縣長候選人陳瑩競選總部今再度開記者會質疑吳秀華家族及三地集團相關人士參與重劃會運作，要求吳說明購地時序及未來利益迴避問題。對此，吳秀華競選總部則呼籲選舉應回歸政策與民意，與其頻繁開記者會，不如多下鄉傾聽地方需求。

吳秀華競總指出，台東仍有許多需要改善的地方，包括基層建設、交通、農業發展及青年返鄉等議題，都是鄉親每天面對的問題，候選人應提出具體解決方案，讓選民檢視政策內容與治理能力，而不是將大量時間花在政治口水與相互攻擊。

競總表示，台東有16個鄉鎮，各地需求不盡相同，從長輩生活照顧、農民產業困境，到年輕人對未來發展的期待，都需要候選人親自走訪了解。面對不同意見，應理性討論、接受社會檢驗，選舉不應淪為抹黑或口水戰，更重要的是提出什麼政策、能為台東帶來什麼改變。

陳瑩競總發言人簡維國、陳金溪、王泰捷及蔡政家指出，火車站前重劃案籌備會2016年成立、2020年正式成立重劃會，吳秀華丈夫高王修勇卻在2017年底、重劃會正式成立前，就購入區內4筆公共設施保留地，質疑是否事先掌握重劃資訊。

陳瑩陣營並指出，重劃會理事長由三地集團創辦人鍾嘉村擔任，吳秀華哥哥吳俊立、妹妹吳秀英及外甥鄭任宗也擔任理事，重劃會登記地址則位於吳秀華服務處所在建物，質疑重劃會運作是否由吳家及三地集團相關人士主導。

陳瑩競總另引述媒體報導及估價資料指出，相關人士陸續購入重劃區土地，部分土地原每平方公尺約5700元，重劃後預估地價約26145元，增幅接近5倍，並質疑部分會議在高雄三地集團相關場所召開，未來若吳秀華當選縣長，面對丈夫持有土地、家族參與重劃會的情況，縣府如何維持審查公正及落實利益迴避。

吳秀華競總則強調，政治核心在於服務人民，呼籲各界將時間與心力放在地方需求，多下鄉、多傾聽、多做事，讓選戰回歸政策討論。

國民黨台東縣長候選人吳秀華競選總部呼籲對手，選戰回歸政策與民意，候選人應多下鄉傾聽地方需求，提出具體政見，減少政治口水攻防。聯合報系資料照
國民黨台東縣長候選人吳秀華競選總部呼籲對手，選戰回歸政策與民意，候選人應多下鄉傾聽地方需求，提出具體政見，減少政治口水攻防。聯合報系資料照

2026九合一選舉

陳瑩 吳秀華 選戰 2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳秀華展開鄉鎮掃街 金曲歌手挺陳瑩推音樂基地

謝龍介嗆當選拆烏山頭光電板 陳亭妃不忍反擊了：他在立院有質詢嗎？

因鄭朝方站台？藍營開鍘陳見賢子弟兵議員徐瑜新

雲林張嘉郡提北港升級 劉建國挺婦女就業

相關新聞

不打夫人牌怕被貼標籤？沈伯洋稱自己就是黑熊最大標章

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

北市選情緊繃 羅智強號召1114遊行挺蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋挾「洋流」來勢洶洶，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強今早接受「千秋萬事」專訪，表示蔣萬安起步較慢，颱風救災和辯論會後，雖然聲勢急起直追，目前仍是「五五波」，情況非常兇險，號召支持者11月14日參加「安心大遊行」，一起站出來挺蔣萬安。

蔣萬安下周辦「安心大遊行」 沈伯洋諷：知道市民不安心才辦？

台北市長蔣萬安昨宣布將舉辦「安心向前行」遊行，將邀請民眾黨主席黃國昌，更有望與前市長柯文哲同台，搶攻白營選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，能合體都很不錯，但「安心」應該是用做的，諷刺若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

選舉熱戰…藍雙北合體聯防 綠打總統牌

選戰最後廿三天，雙北市長選舉白熱化。新北市長侯友宜昨跨區陪台北市長蔣萬安深入綠營票倉拜票，藍營雙北候選人妻子石舫亘、蔡碧雲也合體掃街，現場湧入大批支持者，「凍蒜」聲浪不斷，展現雙北聯防氣勢；前台北縣府戰友力挺國民黨新北市長候選人李四川。綠營則由賴清德總統陪新北候選人蘇巧慧參拜，北市候選人沈伯洋拜會國民黨前議長陳健治請益。

魏平政回防本命區成立社頭競選總部 鄭麗文出席催票

國民黨彰化縣長魏平政今回防本命區家鄉社頭，成立社頭鄉競選總部成立大會；黨主席鄭麗文說，根據各方資料顯示，魏平政選情如倒吃甘蔗，漸入佳境，距離投票日還有22天，選民一定要把握最後關鍵三周全力衝刺讓魏平政當選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。