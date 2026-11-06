台東選戰攻防再起！陳瑩陣營追購地爭議 吳秀華陣營籲回歸政策

台東縣長選戰攻防持續升溫，火車站前約45公頃自辦市地重劃案再成焦點。民進黨縣長候選人陳瑩競選總部今再度開記者會質疑吳秀華家族及三地集團相關人士參與重劃會運作，要求吳說明購地時序及未來利益迴避問題。對此，吳秀華競選總部則呼籲選舉應回歸政策與民意，與其頻繁開記者會，不如多下鄉傾聽地方需求。

吳秀華競總指出，台東仍有許多需要改善的地方，包括基層建設、交通、農業發展及青年返鄉等議題，都是鄉親每天面對的問題，候選人應提出具體解決方案，讓選民檢視政策內容與治理能力，而不是將大量時間花在政治口水與相互攻擊。

競總表示，台東有16個鄉鎮，各地需求不盡相同，從長輩生活照顧、農民產業困境，到年輕人對未來發展的期待，都需要候選人親自走訪了解。面對不同意見，應理性討論、接受社會檢驗，選舉不應淪為抹黑或口水戰，更重要的是提出什麼政策、能為台東帶來什麼改變。

陳瑩競總發言人簡維國、陳金溪、王泰捷及蔡政家指出，火車站前重劃案籌備會2016年成立、2020年正式成立重劃會，吳秀華丈夫高王修勇卻在2017年底、重劃會正式成立前，就購入區內4筆公共設施保留地，質疑是否事先掌握重劃資訊。

陳瑩陣營並指出，重劃會理事長由三地集團創辦人鍾嘉村擔任，吳秀華哥哥吳俊立、妹妹吳秀英及外甥鄭任宗也擔任理事，重劃會登記地址則位於吳秀華服務處所在建物，質疑重劃會運作是否由吳家及三地集團相關人士主導。

陳瑩競總另引述媒體報導及估價資料指出，相關人士陸續購入重劃區土地，部分土地原每平方公尺約5700元，重劃後預估地價約26145元，增幅接近5倍，並質疑部分會議在高雄三地集團相關場所召開，未來若吳秀華當選縣長，面對丈夫持有土地、家族參與重劃會的情況，縣府如何維持審查公正及落實利益迴避。

吳秀華競總則強調，政治核心在於服務人民，呼籲各界將時間與心力放在地方需求，多下鄉、多傾聽、多做事，讓選戰回歸政策討論。