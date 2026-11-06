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影／選情緊張辦海線大造勢? 江啟臣：很早就規畫了

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
外界關注今日在海線舉辦的大型造勢活動，是否因海線選情膠著而特別安排？江啟臣（右）表示，各區的造勢活動其實在很早以前就已經底定。記者黃仲裕／攝影
外界關注今日在海線舉辦的大型造勢活動，是否因海線選情膠著而特別安排？江啟臣（右）表示，各區的造勢活動其實在很早以前就已經底定。記者黃仲裕／攝影

台中市大里區行政中心今天舉行新行政中心動土典禮，國民黨台中市長候選人江啟臣指出，這是市長盧秀燕上任以來，在屯區興建的第三個行政中心，意義重大。

針對媒體詢問，外界關注今日在海線舉辦的大型造勢活動，是否因海線選情膠著而特別安排？江啟臣表示，各區的造勢活動其實在很早以前就已經底定。隨著選舉倒數20天，面對台中市龐大的地域範圍，競選團隊在山、海、屯及市區等每一個重要區域，都會安排大型造勢活動。

江啟臣也邀請所有市民朋友共同參與接下來的造勢活動，除了今晚在海線沙鹿的萬人造勢活動外，下星期將移師太平區舉行屯區造勢。隔兩個星期下個禮拜於豐原與神岡交界處舉辦，選前最後一周將在市區舉行大型造勢。

台中市長盧秀燕（左）、國民黨台中市長候選人江啟臣（中）與民進黨台中市長候選人何欣純（右）出席大里區聯合行政中心興建工程開工祈福典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）、國民黨台中市長候選人江啟臣（中）與民進黨台中市長候選人何欣純（右）出席大里區聯合行政中心興建工程開工祈福典禮。記者黃仲裕／攝影

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