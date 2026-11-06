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影／先前參加行程傳遭技術性阻擋上台 何欣純：已經習慣了

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）、國民黨市長候選人江啟臣（中）與民進黨市長候選人何欣純（右）出席大里區聯合行政中心興建工程開工祈福典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）、國民黨市長候選人江啟臣（中）與民進黨市長候選人何欣純（右）出席大里區聯合行政中心興建工程開工祈福典禮。記者黃仲裕／攝影

年底台中市長選戰進入倒數階段，民進黨台中市長候選人何欣純針對先前參加市政行程傳出遭「技術性阻擋」未能上台一事坦言「已經習慣了」，因為類似情況過去經常發生。對此，她選擇展現大度態度，表示尊重台中市政府的相關安排。

台中市長盧秀燕原訂活動上要讓國民黨候選人江啟臣上台致意，但她強調，選戰逼近，為了公平起見，所以在徵詢在場民眾意見後，讓兩位候選人皆只參與有獎徵答環節，讓兩人曝光度一致。

針對媒體提問近期與對手江啟臣頻頻同台、選情是否趨於膠著激烈，何欣純表示，隨著討論度增加，選情確實有越來越熱的趨勢。她強調，自己會「越來越努力、越來越認真」，不論是車隊遊行、掃街拜票，或是深入市場、夜市，都會持續全力以赴，爭取廣大市民的認同與支持，並呼籲選民在投票日一定要踴躍出來投票。

談及「大里聯合行政中心」建設時，何欣純直言該計畫拖延許久，確實辜負了鄉親的期待。她提到先前曾到現場召開記者會，當時就預測「選前可能會開工」，如今果不其然在選前動工。雖然開工是好事，但她認為地方建設腳步實在太慢，讓大里人感到委屈。她承諾未來在保證品質與如期推動的前提下，會持續「趕趕趕」、督促工程盡速完工，不讓鄉親繼續委屈。

民進黨市長候選人何欣純（右二）出席大里區聯合行政中心興建工程開工祈福典禮時，與國民黨議員蘇柏興（左一）、林碧秀（左二）互動熱絡。記者黃仲裕／攝影
民進黨市長候選人何欣純（右二）出席大里區聯合行政中心興建工程開工祈福典禮時，與國民黨議員蘇柏興（左一）、林碧秀（左二）互動熱絡。記者黃仲裕／攝影

年底台中市長選戰進入倒數階段，民進黨台中市長候選人何欣純（左）針對先前參加市政行程傳出遭「技術性阻擋」未能上台一事坦言「已經習慣了」，因為類似情況過去經常發生。對此，她選擇展現大度態度，表示尊重台中市政府的相關安排。記者黃仲裕／攝影
年底台中市長選戰進入倒數階段，民進黨台中市長候選人何欣純（左）針對先前參加市政行程傳出遭「技術性阻擋」未能上台一事坦言「已經習慣了」，因為類似情況過去經常發生。對此，她選擇展現大度態度，表示尊重台中市政府的相關安排。記者黃仲裕／攝影

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