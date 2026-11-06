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女攤商擁抱激動流淚 鄭麗文陪魏平政市場拜票對選情有信心

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文（左2）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左3）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（左2）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左3）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文今天早上陪彰化縣長候選人魏平政到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油，甚至還有攤商與鄭麗文相擁，激動而泣，鄭麗文表示，「魏平政選情越來越好，聲勢有拉抬起來，對勝選很有信心 」 。

鄭麗文陪同魏平政、彰化市長候選人陳文賓及縣議員候選人白玉如拜票，隨同的還有彰化市里長聯誼會總會長茄苳里里長吳秋仁、民權市長周遭中央里長賴啟榮、民權里長陳孟圭及富貴里長溫萬吉，展現基層的支持，吳秋仁說，彰化市至少有一半里長會支持魏平政、陳文賓。

鄭麗文與魏平政、陳文賓等人從上午8點半起，就沿著民權市場周邊，與攤商、買菜民眾握手拜票，發揮親和力，有攤商看到鄭麗文就說，「好高」、「好漂亮」，還有一位女攤商與鄭麗文握手時，不禁興奮地流淚下來，鄭麗文還她相擁，場面感人。

魏平政的女兒魏敬倫也跟在後面拜票，有不少民眾都對在網路爆紅的魏敬倫，反 而印象深刻，還爭著與她合照，受歡迎程序不輸給鄭麗文與魏平政。

鄭麗文被媒體問「選情有沒有越來越好、越來越熱 」、「魏平政選情有沒有拉抬起來」時，大聲回說，「有有有，當然有」。

陪同鄭麗文輔選的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田也說，魏平政的選情越來越好，雖然與民進黨彰化縣長候選人陳素月仍有差距，但距投票還有20天出頭，仍會加緊努力，迎頭趕上，況且縣長選舉往往受到政經大環境的影響，只有拚到最後，勝負才會見分曉。

民進黨彰化市長候選人黃柏瑜曾表示依自己所做的民調，支持度超過國民黨候選人陳文賓，不過，陳文賓也稱民調勝過對手，但民調只是參考，他只有更努力，等票開出來就會知道。

國民黨主席鄭麗文（左2）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左1）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油，甚至還有攤商與鄭麗文相擁，激動流淚。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（左2）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左1）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油，甚至還有攤商與鄭麗文相擁，激動流淚。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（右3）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（右2）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（右3）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（右2）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文今天早上陪彰化縣長候選人魏平政到彰化市民權市場拜票1個半小時，魏平政的女兒魏敬倫（左1）陪同，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文今天早上陪彰化縣長候選人魏平政到彰化市民權市場拜票1個半小時，魏平政的女兒魏敬倫（左1）陪同，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（左3）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左2）、彰化市長候選人陳文賓（右1）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（左3）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左2）、彰化市長候選人陳文賓（右1）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（右6）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左6）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（右6）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左6）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（左2）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（右3）、彰化市長候選人陳文賓（右4）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（左2）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（右3）、彰化市長候選人陳文賓（右4）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（右1）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（右2）、彰化市長候選人陳文賓（右3）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（右1）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（右2）、彰化市長候選人陳文賓（右3）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（右3 ）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左2）到彰化市民權市場拜票，包括彰化市里長聯誼會會吳秋仁（左3）及民權市場周邊三個里里長也都陪同。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（右3 ）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左2）到彰化市民權市場拜票，包括彰化市里長聯誼會會吳秋仁（左3）及民權市場周邊三個里里長也都陪同。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（中 ）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左2）、彰化市長候選人陳文賓（右1）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（中 ）今天早上陪彰化縣長候選人魏平政（左2）、彰化市長候選人陳文賓（右1）到彰化市民權市場拜票1個半小時，受到攤商及買菜民眾熱情加油。記者劉明岩／攝影

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