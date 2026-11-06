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選前重大政策游淑貞拋普發2萬 張峻批盲目加碼、魏嘉賢憂空頭支票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（中）今天拋出「普發2萬」政見。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（中）今天拋出「普發2萬」政見。記者王燕華／攝影

選前關鍵時刻，花蓮縣長候選人游淑貞今天拋出「普發2萬」政策。對手張峻說，自己提出普發1萬是經過財務精算，批評游不應盲目加碼，加重縣府財政負擔；魏嘉賢呼籲提出具體財務可行性，否則可能淪為空頭支票。

國民黨候選人游淑貞今天舉辦首場政見記者會，宣布將「普發2萬」及諸多社福政策，但未說明預算金額。

最早提出普發1萬元的無黨籍縣長候選人張峻今天說，他精算過，財劃法修正後通過後，花蓮可增加161億元，扣掉配合款、一般開支，還有60幾億元。縣民31萬人，每人1萬元不會負債，也不會增加財政負擔。

張峻表示，游淑貞主張普發2萬，對花蓮縣的財政壓力會非常大，且還有許多加碼政策，可能影響花蓮縣整體發展，這些政見要推動前，都應該經過詳實的精算。

魏嘉賢提出「未來存摺」構想，涵蓋12個面向，包括交通行動金、縣內旅遊金、身心健檢金等，縣民從出生到80歲，12本存摺額度加起來，上看150萬元。

魏嘉賢今天回應對手普發2萬政策，認為財劃法修正將經費下放地方，應該用於基礎建設和補足社會福利缺口。他提出的政見，都是在補足這一塊，若候選人了選舉一再加碼，恐怕影響未來縣政建設。

魏嘉賢表示，為了選舉用政府的資源來買票真的不妥當，應該回歸實質的政見面。他支持好的政見，但希望候選人提出具體的財務可行性，才能取信於民，否則可能淪為空頭支票，選舉過後找不到人兌現。

花蓮縣議長、無黨籍候選人張峻針對游淑貞普發2萬元政見，批評不應該盲目加碼，增加財政負擔。聯合報系資料照
花蓮縣議長、無黨籍候選人張峻針對游淑貞普發2萬元政見，批評不應該盲目加碼，增加財政負擔。聯合報系資料照

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢（左）說，游淑貞所提普發2萬元，應提出具體財務可行性，否則可能淪為空頭支票。聯合報系資料照
無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢（左）說，游淑貞所提普發2萬元，應提出具體財務可行性，否則可能淪為空頭支票。聯合報系資料照

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