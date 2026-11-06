竹北西區擬增小巴接駁 曾聖凱提4交通政見延續鄭朝方建設

民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天提出4項交通政見，主張延續現任市長鄭朝方推動的市民公車、黃金通學線及人行環境改善成果，進一步規畫西區小巴接駁、升級智慧公車服務、串聯人行路網及強化通學安全，盼改善長輩就醫、學生通學及市民轉乘需求。

曾聖凱表示，竹北人口持續成長，通學、就醫及轉乘需求也隨之增加，未來將延續鄭朝方任內建立的市民公車系統，依實際搭乘需求彈性增加班次，並改善公車APP及數位站牌資訊，讓民眾更準確掌握公車到站時間，減少候車時間的不確定性。

他指出，智慧服務升級也要兼顧不同年齡層的使用習慣，除持續維護既有數位站牌，並依需求增設或改善設備，也將保留紙本時刻表及電話查詢服務，方便不熟悉智慧型手機的長輩使用。

針對竹北西區交通需求，曾聖凱提出「據點小巴」構想，規畫串聯西區聚落、社區共餐據點、市場、衛生所及公車轉乘站，並配合長輩共餐、健康促進活動時間安排班次，減少居民往返各據點的不便。

曾聖凱說，西區小巴將評估電話及手機預約機制，並提供無障礙乘車協助，由合格業者依法營運。至於實際行駛路線、班次、收費及服務方式，將與地方社區討論後規畫，讓接駁服務符合居民需求。

在人行環境方面，他主張延續竹北近年人行道改善成果，進一步串聯車站、市場、公園、圖書館及活動中心，優先改善人行道不連續、無障礙坡道不足及路口銜接等問題，並強化景觀照明。施工期間也應規畫替代通行動線，兼顧行人、嬰兒推車及輪椅使用者的通行安全。

至於鄭朝方任內推動的「黃金通學線」，曾聖凱表示，未來將持續與學校、家長、警方及道路主管機關合作，定期檢視各校周邊通學環境，逐步改善安全設施，降低學生上下學的交通風險。

曾聖凱強調，竹北交通改善涉及不同機關權責，市公所將持續推動市管道路及公共運輸服務，涉及縣級路網、跨區接駁、交通號誌及非市管道路等事項，將與縣府及相關機關協調，並銜接鄭朝方提出的新竹縣交通願景。新增服務及工程將一併評估營運、維護成本，依年度財源分階段推動，並爭取中央與縣府經費支持。