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沈伯洋：請益陳健治府會協調 對手搞錯拜會目的

中央社／ 台北6日電

拜會前台北市議會議長陳健治的民主進步黨台北市長參選人沈伯洋今天說，陳健治原本就與他不同黨籍，他拜會是要了解、請益議會與台北市政府間協調等，競選對手搞錯拜會目的。

至於尋求連任的台北市長蔣萬安競選總部稱陳健治好友指陳健治政治態度沒變，沈伯洋表示，對手團隊完全搞錯他昨天拜會目的。

此外，媒體報導，台北市議會議長戴錫欽指沈伯洋捏造台北兒虐數字，陳健治如果知道一定不認同。

沈伯洋與民進黨台北市議員參選人上午到台北大安區安居街市場掃街前，接受媒體聯訪表示，是對手團隊捏造事實而不是他，他是提到家外兒虐案，如發生在幼兒園或學校案件，對手團隊數據是指不適任父母在家虐待小孩數據，與他提出的內容完全不同。

他說，他當時是指應處理系統性問題，且他不在北市府服務，沒相關數據才「只能用猜的」，也只能提全盤解決方案，對手團隊卻移花接木，勸戴錫欽勿輕易「上車」這議題，否則可能有害選舉。

至於社群網站臉書（Facebook）貼文超過1.8萬個按「怒」，沈伯洋說，很明顯是國外帳號，這就是攻擊，團隊已回報Meta並通知注意社群假帳號且須下架。

媒體提問有人提及沈伯洋妻子與黑熊學院的標籤，沈伯洋表示，對方完全搞錯重點，妻子目前是學院講師，但很早就辭掉學院董事長。他當然要保護家人，原因很簡單，中國先前委託台灣徵信社拍他妻小，除非特殊場合他才會邀家人出席。

他說，不論誰要連結黑熊學院追打這議題都很難看且丟臉，他才是黑熊學院最大標章，「大家不用誤會，就在這裡」。

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