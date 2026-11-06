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蘇家獲4500萬投資惹議 李競辦：蘇巧慧六度說謊一個答案躲半年

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
蘇巧慧今再稱她妹妹不是曠世智能公司負責人，李四川競選辦公室發言人陳欣怡痛批，這已是蘇巧慧「第六度」說謊。圖／李四川競辦提供
蘇巧慧今再稱她妹妹不是曠世智能公司負責人，李四川競選辦公室發言人陳欣怡痛批，這已是蘇巧慧「第六度」說謊。圖／李四川競辦提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純「曠世智能」公司獲國發基金、台企銀共4500萬元投資，遭質疑違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧今受訪再稱，「我妹妹不是那家公司的負責人、不是老闆」。

新北市長候選人李四川競選辦公室發言人陳欣怡痛批，這已是蘇巧慧「第六度」說謊，據經濟部商工登記資料，蘇巧純正是曠世智能持股數近五百萬的董事兼營運長，公司法第8條白紙黑字規定，股份有限公司的董事就是負責人，同一句謊話被打臉六次，蘇巧慧仍選擇睜眼說瞎話。

陳欣怡表示，核心問題從頭到尾只有一個，到底有沒有依法揭露身分關係？蘇巧慧躲了半年，始終問A答B、有問避答。蘇巧慧今天又說「該填寫的都填寫」，既然都填了，表格在哪裡？為什麼不敢拿出來？蘇貞昌當年是行政院長、百官之首，蘇巧慧是立法委員，妹妹的公司就在這段期間取得政府補助與投資，這個問題躲不了。

陳欣怡呼籲，蘇巧慧別再閃躲，把表格公開、把是否有落實利益迴避說清楚，給404萬新北市民一個交代。

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