打造竹北夏威夷！鄭朝方西區數政績 宣示嫌惡設施進駐「以命相搏」

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方巡迴問政回到竹北，首站選在西區楊柳堂，細數任內建設成果，並宣示絕不容許嫌惡設施再進駐西區，更拋出擴大新月沙灣計畫，要利用約8公頃土地打造「竹北夏威夷」，以竹北施政實績爭取選民支持。

鄭朝方表示，過去許多候選人都喊出改變西區的口號，但他用實際行動兌現承諾。從新月沙灣聽海天台、新月廣場景觀改善、蓮花公園、鳳崎步道整建，到白地極限運動公園、新社樹網公園、崇義公園及尚義星空籃球場，甚至推動地方等待近20年的新庄橋新建工程，都是他「說到做到」的具體成果。

鄭朝方指出，西區過去已設置垃圾焚化爐，未來絕不容許任何嫌惡設施再進駐。他當場向鄉親宣示，「只要朝方在的一天，誰敢再動西區的主意，一定以命相搏、捍衛到底！」強硬表態引發現場歡呼，支持者高喊「凍蒜」，選舉氣氛熱烈。

談及西區未來發展，鄭朝方表示，竹北目前已形成「東水圳、西新月」雙核心發展格局，下一步將進一步擴大新月沙灣，規劃運用周邊約8公頃土地，打造結合綠地、步道、網球場及匹克球場的休閒廊帶，並串聯海岸夕陽景觀，將當地發展成「竹北夏威夷」。

鄭朝方說，這項計畫不僅要提升西區居民的休閒生活品質，也希望透過景觀與公共設施改善，帶動地方觀光及產業發展，讓西區不再只是城市發展的配角，而是成為竹北另一個重要的休閒生活核心。

此次巡迴問政說明會選在西區楊柳堂舉行，大義里、尚義里及崇義里等地方鄉親到場支持。鄭朝方與居民回顧三年多來的地方建設，現場互動熱絡，不少鄉親主動分享建設帶來的改變，讓原本的問政說明會增添地方聚會氣氛。

鄭朝方強調，城市進步不應只有東區繁華，西區同樣需要完善的公共建設與發展機會。未來若有機會入主新竹縣政府，將把竹北的治理經驗推廣至全縣各鄉鎮，延續「說到做到」的施政精神，讓各地共享發展成果。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方巡迴問政回到竹北，首站選在西區楊柳堂，細數任內建設成果，並宣示絕不容許嫌惡設施再進駐西區。圖／鄭朝方團隊提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方巡迴問政回到竹北，首站選在西區楊柳堂，細數任內建設成果，並宣示絕不容許嫌惡設施再進駐西區。圖／鄭朝方團隊提供