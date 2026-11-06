陳時中指沈伯洋猜北市兒虐高是感受 詹為元：綠拿悲劇政治攻擊

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱北市兒虐最嚴重卻坦言「用猜的」，行政院政務委員陳時中今受訪稱重點在市民感受。國民黨今舉行記者會，台北市議員詹為元表示，拿悲劇去做政治攻擊的人，就是民進黨。

詹為元表示，沈伯洋日前接受專訪時說北市兒虐居六都之首勢用猜的，不講還好，一講大家嚇一跳。大家突然發現，過去民進黨一直對台北市的兒虐案做政治攻防，沈伯洋也聲稱說台北市兒虐很高，結果都是用猜的。國民黨立委羅智強以前就調出過數據，但正因為沈伯洋講出這句話，更多人回去找衛福部的數據，最後發現兒虐最高的數字並不在台北市。

對於沈伯洋說「不要拿這個悲劇當政治攻防」，詹為元強調，「我們沒有拿悲劇當政治攻防，因為一開始把悲劇去做政治攻擊的就是你們民進黨！就是你們沈伯洋背後的這群人！」今天是在還原數據，沒想到沈來指責，這成何體統？

詹為元指出，除沈伯洋外，民進黨側翼和政治人物也頻頻護航沈伯洋。陳時中今早被媒體問到高雄市兒虐六都第一，最後卻說「現在大家爭議比較多的，其實就是在一個台北市引發爭議，就市民的感受來說好像比較高」。陳時中身為政委不好好回答問題，顧左右而言他，正是民進黨最喜歡講的「問A答B」、「問K答T」，「問高雄回答台北」。

詹為元質疑，「什麼叫『整體感受上』？」從去年到今年，高雄市的兒虐人數、通報案件和死亡人數都是全國最高，「請問一下你用一個感受，跟沈伯洋一樣用猜的嗎？」陳時中後來又緩頰說，不應該用各縣市做相對性的比較。詹說，「沒有比較沒有傷害，一比較之後發現陳其邁遍體鱗傷」。

詹為元進一步表示，陳時中認為台北市兒虐案有幾個環節沒有處理好，試問高雄市的兒虐案，陳其邁處理得很好嗎？高雄市去年未滿6歲的兒虐人數是全國最高的369人，和前年相比增加了43%，若處理得很好，為什麼高雄兒虐案還提高？詹質疑行政院和陳其邁，有沒有好好檢討這些環節、做制度性的總體檢，就是沒有。

詹為元認為，民進黨看似在乎兒童安全，但只在台北市在乎，只攻擊台北市長蔣萬安，面對同黨執政的縣市則雲淡風輕。高雄市去年有14名兒童因兒虐致死，大家不聞不問。至於台北市的案件，民進黨從議員、立委、中央黨部到網軍側翼，集中火力攻擊蔣萬安，這不是政治攻擊，什麼才是政治攻擊？

面對兒虐問題，詹為元強調，國民黨當然希望從制度上、從地方政府一環一環好好解決，面對問題不會逃避，這也是蔣萬安一直以來的態度。他說，面對民進黨的攻擊，蔣萬安持續回應、持續精進，這才是真正負責任的政治人物應有的表現。