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李四川訪湳興市場展現高人氣 下午與侯友宜連袂車隊掃街

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈，有攤商送蘿蔔祝福李四川高票當選。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈，有攤商送蘿蔔祝福李四川高票當選。記者林媛玲／攝影

選戰進入最後關鍵倒數22天，新北市長戰局全面加溫。國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈，許多攤商熱情送上白蘿蔔祝賀「好彩頭」，更有採買民眾親自衝上前擁抱握手、直呼「看到川伯太高興了，預祝高票當選！」李四川則鞠躬握手向鄉親表達深切謝意。

今國民黨板橋區議員候選人包括劉美芳、曾煥嘉及鄧凱勛等競選團隊也到場陪同李四川掃街，一行人穿梭在市場及攤位向攤商老闆與採買民眾請託，有民眾熱情高喊「加油」、「當選」，還有攤商贈送蘿蔔及蒜頭，祝福李四川高票當選，更有賣魚的攤商脫下手套與李四川握手。

李四川表示，自己在漁村長大，父親靠雙手捕魚、扛起一家人生計，出身最基層的他，參選新北市長，就是希望能發揮力量、幫助每一位基層市民，每次走進市場，看見攤商張羅生意、鄉親採買日常所需，都有回到家的溫暖。

擔任李四川競總主委的新北市長侯友宜，也將在下午與李四川合體掃街，傳遞「市政一棒接一棒」的訴求、全力爭取選民的認同與支持。

國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈，有攤商送蘿蔔糕祝福李四川高票當選。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈，有攤商送蘿蔔糕祝福李四川高票當選。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今早前往板橋湳興市場掃街拜票，現場氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影

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