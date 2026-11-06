板橋首面「禿子、漢子、燕子」合體看板亮相 力挺鄧凱勛進軍議會

國民黨籍新北市議員候選人鄧凱勛近日在板橋區新埔捷運站出口，掛出板橋首面「禿子、漢子、燕子」合體推薦競選看板，由立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台市長盧秀燕三人共同力挺。鄧凱勛表示，感謝三位前輩的肯定與推薦，選戰進入關鍵階段，這份支持給了自己很大的鼓舞，他將全力以赴，爭取更多市民的認同。

鄧凱勛指出，韓國瑜院長常說自己是新北人，「回到家鄉都會有深深的感動」。這次以新北人的身分，推薦一位在新北打拚的青年，對自己格外有意義。前輩關心家鄉，也願意提攜後進，他會珍惜這份期待，拿出歷練與戰力，為板橋服務。

談到侯友宜市長的推薦，鄧凱勛表示，「侯侯做代誌」是市民熟悉、肯定的做事態度，也是自己希望接棒延續的精神。侯市長的肯定，讓他更有信心，未來若有機會進入議會，一定以實際行動回應這份託付。

鄧凱勛也表示，盧秀燕市長接任蔣萬安競選總部主任委員，為藍營選戰提振士氣，如今再推薦新北青年，更展現團結輔選的力量。他認為，雙北生活圈緊密相連，台北凝聚的支持熱度，有望進一步帶動新北選情，期待在前輩帶領下，從市長到議員攜手努力，爭取雙北勝選。

鄧凱勛進一步表示，新埔捷運站是板橋重要的交通樞紐，選在此處設立合體推薦看板，就是要讓每天往來的市民看見國民黨團結挺青年的力量，也讓更多市民認識自己。

鄧凱勛強調，有前輩相挺，更要靠自己一步一腳印爭取市民信任。接下來將持續走訪板橋各個角落，傾聽地方需求，向市民說明參選理念與問政方向。懇請大家給年輕人一個機會，支持有歷練、敢承擔的鄧凱勛，為板橋增添一席敢監督、能問政的青年戰力。