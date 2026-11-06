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江啟臣拜票喊「豐原人最挺豐原人」 提醒今晚海線大團結

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長候選人江啟臣今天早上和台中市議員陳本添、邱愛珊與市議員候選人連佳振，在豐原區圓環東路口拜票，再到一旁市場向攤商朋友打招呼。圖／取自江啟臣臉書直播
台中市長候選人江啟臣今天早上和台中市議員陳本添、邱愛珊與市議員候選人連佳振，在豐原區圓環東路口拜票，再到一旁市場向攤商朋友打招呼。圖／取自江啟臣臉書直播

國民黨台中市長候選人江啟臣今天早上和台中市議員陳本添、邱愛珊與市議員候選人連佳振，在豐原區圓環東路口拜票，再到一旁市場向攤商朋友打招呼，江啟臣隨後在臉書寫「今天一早，回到最熟悉的豐原」，一路上熟悉的面孔、親切的招呼，「豐原人最挺豐原人！」

江啟臣等人今天早上先到豐原區圓環東路與中山路口定點拜票，向來往車輛駕駛與騎士打招呼，有許多人熱情回應他，江啟臣等人再到一旁圓環東路市場向攤商拜票。

江啟臣臉書寫，今天一早，他回到最熟悉的豐原，站完路口後，接著和台中市議員陳本添、邱愛珊和市議員候選人連佳振一起走進圓環東路早市，向攤商朋友打招呼，他說豐原人最挺豐原人！一路上熟悉的面孔、親切的招呼，還有鄉親一句接著一句的「市長好」，讓他更有衝勁繼續跑遍台中！他從豐原出發，帶著家鄉的支持繼續向前衝；他臉書也提醒大家，今晚6點海線串連團結大會在沙鹿運十九棒壘球場。

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