影／提前同台？8日為邱臣遠造勢 柯文哲問：蔣萬安要不要來

首都之戰倒數3周，藍白合成關鍵。民眾黨計畫21日在台北市府前辦大造勢，創黨主席柯文哲將到場，台北市長蔣萬安昨稱「非常樂意參加」。柯文哲今天回應說，民眾黨11月8日在竹北有為邱臣遠的造勢活動，民眾黨重要人士都會來，「看蔣萬安要不要來」，蔣、柯有可能提前在8日同台。

民眾黨計畫21日在台北市府前辦大造勢，創黨主席柯文哲將到場，台北市長蔣萬安昨稱「非常樂意參加」。據了解，藍營近期解除站台禁令，14日的「安心向前行」遊行預計會邀民眾黨主席黃國昌參加，蔣萬安未來可望與柯文哲同台。

柯文哲今天上午到新北汐止金龍市場陪同市議員候選人陳語倢拜票，媒體詢問蔣萬安市長昨天有說，21日民眾黨在台北市府前辦全國大型活動，如果民眾黨有邀請他非常樂意參加，民眾黨會發出邀請嗎？

柯文哲說，安排活動不是他在負責，中央黨部文宣部每一項都有負責人，他現在最大的功能被嘲笑說「騎腳踏車背燈箱」，民眾黨這幾天最大的活動是11月8日在竹北為邱臣遠的造勢場，民眾黨重要人士都會來，看蔣萬安要不要

來。

被問到選前之夜是否去為蔣萬安站台？柯文哲表示，11月27日選前之夜，理論上民眾黨一定是自己的選情優先處理，選前之夜黨內誰要去哪裡的候選人都尚未討論完，選前之夜跑去別人的場子很奇怪。

針對新北市長的選情的看法，柯文哲說，每天民調都一大堆，正負的都有，黃國昌直接和李四川有連絡，要幫忙人家也都是人家告訴他們要如何做。現在媒體每一家民調看起來都怪怪的，他不知道真實情況是如何，「自從大罷免後台灣的民調就不準了，也不知知道怎麼回事。」

柯文哲今天上午到新北汐止金龍市場陪同市議員候選人陳語倢拜票。記者游明煌／攝影