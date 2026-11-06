不打夫人牌怕被貼標籤？沈伯洋稱自己就是黑熊最大標章

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

沈伯洋今天上午到安居市場掃街，不少民眾聽聞沈伯洋要來找找聚集在市場旁黎孝公園，更有民眾6、7點就來排隊盼能跟沈伯洋拍照，不過有別於藍軍都大打夫人排，沈幾乎都是自己掃街，家人鮮少出現，卻有媒體人指出因其太太擔任黑熊董事長，憂心會再度染上「黑熊」標籤。

沈伯洋被問到該問題先是疑惑，「為什麼會這樣子想？」他老婆已經很早從他從政時就辭去了董事長職務，但也還擔任關於避難相關課程的講師，更笑指著自己說，「黑熊最大的標章不就在這裡嗎？所以還需要我老婆？」直呼這些人思考邏輯很奇怪。

沈伯洋說，之前中國大陸就委託台灣徵信社去拍攝他老婆和小孩，為了保護家人除非有特殊場合，才做出這樣決定，不管是媒體人還是政治人物把這個拿來跟黑熊連結，直呼選舉打成這樣子也是蠻難看的，「有點太丟臉了。」